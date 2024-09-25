Департамент статистики Эстонии поделился данными о том, кто чаще всего работает на нескольких работах одновременно. Оказалось, что больше всего таких людей в сфере здравоохранения, а также среди женщин и работников в возрасте 40 лет. Несмотря на изменения в экономике, за последние пять лет доля таких работников остается стабильной.
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Работа на двух фронтах: кто в Эстонии трудится сразу на нескольких должностях?
Перевод: Каролийна Вертяева
По последним данным, 12% работников Эстонии имеют сразу несколько рабочих мест. Особенно это характерно для медиков: среди врачей, медтехников, психологов, логопедов и физиотерапевтов на двух и более работах трудятся около 60% специалистов.