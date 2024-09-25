Чт, 26.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Работа на двух фронтах: кто в Эстонии трудится сразу на нескольких должностях?

Copy
Кошелек с деньгами. Фото иллюстративное.
Кошелек с деньгами. Фото иллюстративное. Фото: Peeter Kümmel

Департамент статистики Эстонии поделился данными о том, кто чаще всего работает на нескольких работах одновременно. Оказалось, что больше всего таких людей в сфере здравоохранения, а также среди женщин и работников в возрасте 40 лет. Несмотря на изменения в экономике, за последние пять лет доля таких работников остается стабильной.

Перевод: Каролийна Вертяева

По последним данным, 12% работников Эстонии имеют сразу несколько рабочих мест. Особенно это характерно для медиков: среди врачей, медтехников, психологов, логопедов и физиотерапевтов на двух и более работах трудятся около 60% специалистов.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх