Владимир

Владимир. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Больничный беру нечасто, раз в год максимум. Работодатель воспринимает это без проблем - все ведь болеют. Иногда могу ходить на работу слегка приболевшим, но больным - нет. Потеря денег, безусловно, беспокоит. Выплачивать компенсацию можно было бы уже с первого дня болезни, процент мог бы быть выше.

Сергей

Сергей. Фото: Postimees

Бывает, вынужден брать больничный. Через силу больным не работаю, когда заболеваю - сразу открываю больничный лист. Потеря денег беспокоит, но на мой выбор это не влияет - здоровье дороже. С семейным никаких проблем: можно позвонить по телефону, рассказать о симптомах, больничный он откроет сразу же.

Хочется, чтобы процент выплат был выше и чтобы оплачивался больничный с первого дня, ведь чаще всего люди берут больничный всего на три дня. Получается, болеешь бесплатно.

Лиза

Лиза. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Больничный беру не особо часто, так как нужны деньги. Стараюсь просто сразу принимать таблетки для укрепления иммунитета, потому что больничный брать не очень выгодно. Хочется больше зарабатывать, не сидеть дома. Ведь первые три дня вообще не оплачиваются. Поэтому, иногда приходится работать в ущерб здоровью. Цены сейчас достаточно высокие везде. А хочется и для себя пожить, и путешествовать.

К больничным мой работодатель относится спокойно. Семейный врач тоже. Чаще я даже разговариваю не с врачом, а с медсестрой.

Хотелось бы, чтобы больничный оплачивался с первого дня. Во время пандемии платили хорошо. Многие из моих коллег, друзей берут больничные только в крайних случаях: если ты понимаешь, что выздоровеешь за три дня, то стараешься не брать больничный.

Иван

Иван. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Сейчас я уже на пенсии, но больничные брал редко. Однако потеря денег не беспокоила, зарабатывал нормально. Проблем с работодателем никогда не возникало, как и с семейным. С выплатами было лучше при пандемии, когда больничный оплачивался с первого дня.