Прежде, чем взять больничный, подумаешь дважды: а настолько ли мне плохо, чтобы не идти на работу? Ведь зачастую при обычной простуде людям хватает двух-трех дней, чтобы отлежаться. И эти дни как раз не оплачиваются ни работодателем, ни государством. Мы решили поинтересоваться у жителей Таллинна, не жертвуют ли они здоровьем ради денег и как оценивают систему компенсаций за больничный лист.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Иногда приходится жертвовать здоровьем, дома сидеть невыгодно»: жители Эстонии о больничных листах (4)
Ирина
Больничный беру по мере болезни, но болею редко. Начальник к больничным относится спокойно, с семейным врачом тоже не возникает никаких проблем: он выслушивает, дает рекомендации, назначает лечение. Потеря денег, конечно, беспокоит. У меня зарплата меньше минимальной.
В прежние времена я могла подумать дважды, прежде чем взять больничный в случае простуды, но сейчас это больше связано с тем, что на работе мне не сразу найдется замена. К тому же лучше сразу пойти на больничный, чтобы не заразить менеджеров.
Система выплат, конечно, не очень устраивает. От месяца к месяцу все дорожает, а зарплаты нам не повышают. Фирмы, может, и рады это сделать, но государство не способствует созданию подходящих условий для бизнеса. Вот если бы выплаты были один к одному - чтобы платили столько же, сколько я получаю в день - было бы спокойнее. То, что компенсацию по больничному выплачивают с третьего дня, - неправильно.
Альберт
Больничные беру нечасто. Если беру, то начальник никаких претензий по этому поводу не высказывает. К сожалению, иногда приходится ходить на работу больным, ведь сидеть на больничном невыгодно. Но семейный открывает больничный без проблем, стоит только позвонить. Нынешняя система выплат не устраивает: лучше бы больничный лист оплачивался с первого дня болезни.
Нетрудоспособность по болезни
В первые три дня лист нетрудоспособности по болезни для застрахованных работников не оплачивается. Работодатель платит компенсацию с 4 по 8 день листа нетрудоспособности по болезни, а Касса здоровья - с 9-го дня.
Владимир
Больничный беру нечасто, раз в год максимум. Работодатель воспринимает это без проблем - все ведь болеют. Иногда могу ходить на работу слегка приболевшим, но больным - нет. Потеря денег, безусловно, беспокоит. Выплачивать компенсацию можно было бы уже с первого дня болезни, процент мог бы быть выше.
Сергей
Бывает, вынужден брать больничный. Через силу больным не работаю, когда заболеваю - сразу открываю больничный лист. Потеря денег беспокоит, но на мой выбор это не влияет - здоровье дороже. С семейным никаких проблем: можно позвонить по телефону, рассказать о симптомах, больничный он откроет сразу же.
Хочется, чтобы процент выплат был выше и чтобы оплачивался больничный с первого дня, ведь чаще всего люди берут больничный всего на три дня. Получается, болеешь бесплатно.
Лиза
Больничный беру не особо часто, так как нужны деньги. Стараюсь просто сразу принимать таблетки для укрепления иммунитета, потому что больничный брать не очень выгодно. Хочется больше зарабатывать, не сидеть дома. Ведь первые три дня вообще не оплачиваются. Поэтому, иногда приходится работать в ущерб здоровью. Цены сейчас достаточно высокие везде. А хочется и для себя пожить, и путешествовать.
К больничным мой работодатель относится спокойно. Семейный врач тоже. Чаще я даже разговариваю не с врачом, а с медсестрой.
Хотелось бы, чтобы больничный оплачивался с первого дня. Во время пандемии платили хорошо. Многие из моих коллег, друзей берут больничные только в крайних случаях: если ты понимаешь, что выздоровеешь за три дня, то стараешься не брать больничный.
Иван
Сейчас я уже на пенсии, но больничные брал редко. Однако потеря денег не беспокоила, зарабатывал нормально. Проблем с работодателем никогда не возникало, как и с семейным. С выплатами было лучше при пандемии, когда больничный оплачивался с первого дня.