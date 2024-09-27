В Союзе автошкол Эстонии призывает Департамент транспорта отказаться от использования на экзамене по теории вождения от всех новых вопросов, пишет Rus.ERR.
В Союзе автошкол призывают отказаться от новых вопросов на экзамене по теории вождения
В распространенном 27 сентября обращении организация отметила, что принятой чиновниками меры - приостановки экзаменов по теории на два дня - явно недостаточно для того, тщательно изучить все новые вызвавшие массу споров вопросы по теории вождения, которые начали использовать для проверки знаний кандидатов в водители 19 сентября.
По оценке Союза автошкол, следует полностью отказаться от новых вопросов и инициировать их комплексную проверку, к которой необходимо привлечь сторонних специалистов. А пока организация считает разумным вернуть старые тесты.
Напомним, после того, как Департамент начал использовать новые вопросы, процент успешной сдачи экзамена по теории резко упал.