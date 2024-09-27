В Союзе автошкол призывают отказаться от новых вопросов на экзамене по теории вождения

В распространенном 27 сентября обращении организация отметила, что принятой чиновниками меры - приостановки экзаменов по теории на два дня - явно недостаточно для того, тщательно изучить все новые вызвавшие массу споров вопросы по теории вождения, которые начали использовать для проверки знаний кандидатов в водители 19 сентября.