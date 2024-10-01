Rus.Postimees продолжает публиковать ответы Министерства образования на вопросы родителей о переходе в школах и детских садах на эстонский язык обучения.
«Они не знают букв!», «учитель говорит только по-эстонски, а учебник на русском»: Минобразования реагирует на тревоги родителей
Напомним, что в 2024-2025 учебном году переход на эстонский язык обучения начался в детских садах, а также в первых и четвертых классах основных школ. Переход рассчитан до 2032 года, когда все классы школ полностью перейдут на эстонский. Министерство образования объявило, что расходы на обеспечение перехода урезаны не будут и составят в 2025 году более 60 млн евро.
Родитель из Нарвы возмущен тем, что никто не отвечает на его вопросы – а их много. Есть же еще и дети с особыми потребностями. Где получить ответы?
Изучение языка – сложный процесс. Особенно трудным он становится в том случае, если способности ребенка к изучению языка по какой-то причине значительно ограничены.
В эстонских детских учреждениях все новое усваивается, когда дети слышат эстонскую речь и говорят на эстонском. Эстоноязычное образование также гарантируется детям с особыми образовательными потребностями. Переход таких детей на эстонский язык обучения будет происходить в приемлемом для ребенка темпе с обеспечением условий, способствующих освоению языка, включая учителей, которые владеют эстонским и методикой преподавания, а также возможность проводить время в эстоноязычной среде, где можно было бы нарабатывать языковую практику.
В некоторых случаях особые потребности могут означать необходимость на протяжении более длительного периода времени параллельно использовать оба языка, ведь именно на первых этапах развития родной речи (в обычных случаях до трехлетнего возраста) у некоторых детей с особыми потребностями этот срок увеличивается.
Многоязычные дети с особыми потребностями способны усвоить второй язык на таком же уровне, как и одноязычные учащиеся с особыми потребностями. Это означает, что овладение эстонским языком происходит в соответствии с их общим уровнем развития, что также способствует общему когнитивному и языковому развитию учеников с особыми потребностями, но только в условиях благоприятной среды.
Родитель из Таллинна, дети которого ходят в классы языкового погружения, жалуется, что им выдали учебники по эстонскому языку, предназначенные для русскоязычных детей. Для них это откат назад. Почему в свете перехода программа языкового погружения осталась прежней?
Учебники языкового погружения предназначены для учеников, родным языком которых не является эстонский. Непонятно, в чем выражается этот откат назад. Программа языкового погружения не распространяется на переходные классы, а вот методика языкового погружения применяется.
Школа может свободно выбирать учебные материалы, использовать нужно такие материалы, которые помогут ученикам продвинуться в учебе. Если учебные материалы слишком простые, то об этом нужно поговорить со школой.
Мать ребенка из Таллинна переживает, есть ли риск того, что из-за перехода снизятся оценки русскоговорящих учеников и это ударит по их конкурентоспособности?
Порядок оценивания устанавливается директором школы, который предварительно знакомится с мнением учебного совета, попечительского совета и ученического представительства. Ставить оценки в виде чисел необязательно, рекомендуется применять образное оценивание.
Сегодня знание эстонского языка является конкурентным преимуществом как в образовании, так и в трудовой деятельности. И молодые люди, которые не владеют эстонским, могут многое упустить.
Описанный выше риск мы не наблюдаем. Уровень знаний по предметам в переходных классах проверяется с помощью уровневых работ, и если выяснится, что ученики начали отставать, то с каждой школой будет проводиться отдельная работа. К концу процесса перехода, когда ученики, приступившие к учебе этой осенью, будут заканчивать основную школу, невозможна такая ситуация, что у них будут более слабые знания по предмету только из-за языка.
Родитель воспитанника детского сада из Таллинна спрашивает, как обеспечиваются права учеников и защита их благополучия – право высказывать свое мнение, проверка качества педагогической работы, психологическое состояние ребенка? Кто несет ответственность?
Права учеников должны быть защищены, а их благополучие (в том числе психологическое и социальное) обеспечено. Меры, которые применяются для этого, описаны в общей части учебной программы школы, а также отражены в предметных программах.
Учебная программа составляется, исходя из государственной учебной программы. Директор школы отвечает за составление учебной программы, которая будет применяться в школе. Мнение об учебной программе высказывают попечительский совет школы, ученическое представительство и учебный совет. Учебную программу утверждает директор школы. Учебная программа должна быть доступна на домашней странице школы, где родители могут с ней ознакомиться.
Учитель - эстонец, говорит только по-эстонски. Однако учебники есть только на русском языке. И так по нескольким предметам. Это новая методика или в школе просто нет учебников на эстонском языке? Как все это возможно, спрашивает читатель.
В классах, переходящих на эстонский язык обучения, все учебные материалы должны быть на эстонском языке. Использование русских учебников в 1-х и 4-х классах нецелесообразно и не соответствует принципам перехода. Министерство образования и науки выделило дополнительные средства для обеспечения плавного перехода и оснащения школ необходимыми учебными материалами на эстонском языке.
На каждого ученика выделено сто евро, которые необходимо потратить на приобретение учебных материалов. Если в школе в настоящее время нет учебников на эстонском языке, учитель должен использовать другие подходящие учебные материалы на эстонском языке, но ни в коем случае не учебники на русском языке.
Масса полезной информации о переходе на эстонский язык обучения собрана также на сайте Министерства образования и науки здесь. Контактные данные министерства можно найти здесь.
Мать первоклассника из Таллинна тревожит то, что детей в первом классе просят читать на эстонском, а они даже букв не знают. Сначала бы буквы выучили, а потом бы уже читать учили, говорит она. По ее словам, ребенок не успевает сделать задание в классе, поэтому после работы приходится заниматься и все объяснять. Очень тяжело. А обещали, что домашние задания давать не будут.
Это действительно сложная ситуация, особенно когда дети только начинают изучать язык.
Вот несколько рекомендаций:
- Обсудите откровенно эту проблему с учителем ребенка. Поговорите о трудностях, с которыми сталкивается ребенок, и спросите, как школа поддерживает изучение языка и приобретение навыков чтения. Если дети не знают букв и не знают языка, то темп обучения и материалы должны соответствовать их реальным навыкам.
- Комплексное обучение языку и чтению. Если дети не говорят по-эстонски, важно, чтобы изучение языка постепенно интегрировалось с другими предметами. В этой ситуации должна быть доступна поддержка учителей, адаптированные материалы и упрощенные программы обучения.
- Разумный объем домашнего задания. Если в школе пообещали, что домашнего задания не будет или оно будет минимальным, но на самом деле задают много, то также стоит поднять эту тему с учителем. Сможете обсудить, как оказать ребенку необходимую поддержку, не обременяя его чрезмерно.
- Поддерживайте ребенка дома. Практика чтения вместе с ребенком, изучение букв и изучение языка в игровой форме помогут ему быстрее развить языковые навыки.
- Просмотр детских передач и фильмов на эстонском языке помогает детям быстрее выучить эстонский язык и одновременно развлекает их. Посредством просмотра фильмов и передач дети слышат речь в повседневной жизни, где обороты и слова просты и понятны. Это помогает им адаптироваться к ритму, произношению и словарному запасу (эстонские фильмы, мультфильмы и передачи доступны бесплатно в любое время на портале Jupiter, все ресурсы для поддержания изучения эстонского собраны здесь - прим. ред.).
- Обучение в игровой форме. Детские шоу и фильмы созданы для того, чтобы привлечь внимание детей и удержать их интерес. Обучение происходит как бы само по себе, поскольку ребенок наблюдает и понимает через визуальные эффекты и историю.
- Важно, чтобы ребенок во время обучения чувствовал радость и поддержку, а не чрезмерное давление. Сотрудничество между школой и семьей имеет ключевое значение в ходе поиска методов обучения, которые подошли бы ребенку.
Отец ребенка из Нарвы спрашивает, что делать, если ребенку не даются иностранные языки, если он не в состоянии их выучить? Репетиторов не предлагайте, добавляет он.
Любой ребенок способен овладеть языком, вопрос в том, на каком уровне. Ключевую роль тут, безусловно, играют методические навыки учителя. Государство предлагает учителям методические курсы, о которых можно прочитать здесь.
Родители детей, эстонский язык для которых не является родным, должны всячески поддерживать ребенка, который учится на эстонском, и терпеливо дожидаться прогресса. От ребенка, который только пошел в детский сад или школу, нельзя ожидать, что он хорошо заговорит на эстонском через неделю или даже через пару месяцев.
Тут важно знать: когда ребенок, эстонский для которого родным не является, попадает в эстоноязычную среду обучения, то поначалу он отмалчивается. Это пройдет после адаптации ребенка к учебной среде. В такой ситуации родитель может поддержать ребенка, проявив интерес к эстонскому языку.
Детские сады поддерживают детей с неэстонским родным в изучении эстонского языка посредством интегрированной учебно-воспитательной деятельности, а при необходимости и отдельных языковых занятий.
Языковые навыки ребенка лучше всего развиваются в ходе повседневного общения, но и здесь могут возникнуть проблемы и барьеры. Беглому общению может мешать недостаточное владение языком, страх ошибиться или стресс от пребывания в другой языковой среде. Взрослый может смягчить эти проблемы, проявив дружелюбие и терпение.
Общаясь с ребенком, которому трудно выразить свои мысли на эстонском языке, нужно помнить следующее:
- Будьте внимательным слушателем, стараясь понять даже неправильную речь.
- Давайте обратную связь, кивайте, улыбайтесь и всячески показывайте, что вы слушаете и пытаетесь понять.
- Говорите четко и медленно.
- Когда вы говорите, смотрите на ребенка, чтобы он мог следить за вашим выражением лица и движениями рта.
- Задавайте по одному вопросу за раз и давайте ребенку время на формулирование ответа.
- Подбадривайте ребенка, чтобы он побольше говорил, и хвалите его за успехи.
- Помните, что общение на иностранном языке утомляет ребенка гораздо больше, чем общение на родном языке.
У школ имеются различные способы поддержки детей, чей родной язык не является эстонским:
- Для эффективного обучения эстонскому языку детей, для которых эстонский язык не является родным, рекомендуется преподавать его в небольших группах.
- Для таких детей также можно организовать отдельную группу продленного дня по эстонскому языку. В этой группе ученикам будут помогать делать домашние задания, а родителям не придется беспокоиться о том, что ребенок не сможет что-то выполнить из-за плохого знания эстонского языка.
- Стоит рассмотреть возможность формирования классов, в которых доля детей с неродным эстонским не превышает четверти от общего числа учеников.
- Использовать элементы языкового погружения и методы предметно-языкового интегрированного обучения для повышения эффективности усвоения эстонского языка в школе. Кроме того, использовать в преподавании специальные педагогические приемы и методы.
- В школах нужно упреждающе создать вспомогательные команды, чтобы у учеников, которые испытывают трудности с изучением языка, не снизилась мотивация, не было проблем с адаптацией, чтобы им хотелось ходить в школу и выполнять школьные обязанности.
- Важно привлекать учеников с неродным эстонским к посещению школы полного дня и кружков, чтобы создать возможность для выполнения домашних заданий и практики эстонского языка вне уроков и в кружках.