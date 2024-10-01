«Они не знают букв!», «учитель говорит только по-эстонски, а учебник на русском»: Минобразования реагирует на тревоги родителей

Напомним, что в 2024-2025 учебном году переход на эстонский язык обучения начался в детских садах, а также в первых и четвертых классах основных школ. Переход рассчитан до 2032 года, когда все классы школ полностью перейдут на эстонский. Министерство образования объявило, что расходы на обеспечение перехода урезаны не будут и составят в 2025 году более 60 млн евро.

Родитель из Нарвы возмущен тем, что никто не отвечает на его вопросы – а их много. Есть же еще и дети с особыми потребностями. Где получить ответы?

Изучение языка – сложный процесс. Особенно трудным он становится в том случае, если способности ребенка к изучению языка по какой-то причине значительно ограничены.

В эстонских детских учреждениях все новое усваивается, когда дети слышат эстонскую речь и говорят на эстонском. Эстоноязычное образование также гарантируется детям с особыми образовательными потребностями. Переход таких детей на эстонский язык обучения будет происходить в приемлемом для ребенка темпе с обеспечением условий, способствующих освоению языка, включая учителей, которые владеют эстонским и методикой преподавания, а также возможность проводить время в эстоноязычной среде, где можно было бы нарабатывать языковую практику.