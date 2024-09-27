До сих пор Департамент транспорта отвергал критику о новых вопросах в экзамене по теории вождения, ссылаясь на то, что они были составлены уважаемыми экспертами Юри Эссом и Виталием Нестером, однако в пятницу эксперты сделали публичное заявление, в котором отметили, не имеют отношения к содержавшим ошибки вопросам, пишет Rus.ERR.
Эксперты ответили на упреки Транспортного департамента: составленные нами вопросы не содержали ошибок
Эсс и Нестер выразили обеспокоенность из-за ситуации с экзаменом по теории вождения и из-за того, что Транспортный департамент упоминает их имена практически в каждом своем пресс-релизе.
«Мы не готовили экзаменационные вопросы, опубликованные Союзом автошкол Эстонии (EAKL) 27 сентября, в которых были обнаружены недостатки (за исключением вопроса, которому Департамент транспорта присвоил неверную категорию)», – говорится в обращении.
«Освещенные в СМИ вопросы соответствуют темам, по которым вопросы составлял третий победитель. Мы не будем комментировать его работу», – указали Эсс и Нестер.