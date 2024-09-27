Пт, 27.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Эксперты ответили на упреки Транспортного департамента: составленные нами вопросы не содержали ошибок

Редактор: rus.postimees.ee
Copy
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Peeter Langovits

До сих пор Департамент транспорта отвергал критику о новых вопросах в экзамене по теории вождения, ссылаясь на то, что они были составлены уважаемыми экспертами Юри Эссом и Виталием Нестером, однако в пятницу эксперты сделали публичное заявление, в котором отметили, не имеют отношения к содержавшим ошибки вопросам, пишет Rus.ERR.

Эсс и Нестер выразили обеспокоенность из-за ситуации с экзаменом по теории вождения и из-за того, что Транспортный департамент упоминает их имена практически в каждом своем пресс-релизе.

Читайте также

«Мы не готовили экзаменационные вопросы, опубликованные Союзом автошкол Эстонии (EAKL) 27 сентября, в которых были обнаружены недостатки (за исключением вопроса, которому Департамент транспорта присвоил неверную категорию)», – говорится в обращении.

«Освещенные в СМИ вопросы соответствуют темам, по которым вопросы составлял третий победитель. Мы не будем комментировать его работу», – указали Эсс и Нестер.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх