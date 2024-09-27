Эксперты ответили на упреки Транспортного департамента: составленные нами вопросы не содержали ошибок

До сих пор Департамент транспорта отвергал критику о новых вопросах в экзамене по теории вождения, ссылаясь на то, что они были составлены уважаемыми экспертами Юри Эссом и Виталием Нестером, однако в пятницу эксперты сделали публичное заявление, в котором отметили, не имеют отношения к содержавшим ошибки вопросам, пишет Rus.ERR.