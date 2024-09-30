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Бюджетные сокращения: пострадают ли курсы эстонского языка и интеграция?

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Экспозиция в Доме эстонского языка в Нарве.
Экспозиция в Доме эстонского языка в Нарве. Фото: Matti Kämärä/Põhjarannik

Коснутся ли запланированные на следующий год бюджетные сокращения интеграционных проектов и программ по обучению эстонскому языку? На вопросы Rus.Postimees отвечают чиновники Министерства образования и науки, Министерства культуры и руководство Кассы по безработице.

На днях правительство Эстонии утвердило государственный бюджет на 2025 год: расходы и инвестиции госсектора вырастут на 3,8% и превысят 19 млрд евро.

Согласно нынешним расчетам Министерства финансов, дефицит госбюджета в будущем году составит по меньшей мере 3% ВВП страны.

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