Президент Эстонии Алар Карис возложил венок в Выру в память о всех погибших в катастрофе парома «Эстония» в честь 30-й годовщины трагедии. Он призвал хранить память, которая, словно непрерывная лента, связывает погибших с нами, и найти мир с самим собой и прошлым.
Президент Карис на 30-ю годовщину крушения парома «Эстония»: я призываю всех обрести мир с собой и прошлым
28 сентября 2024 года исполняется ровно 30 лет с момента гибели парома «Эстония». Трагедия унесла жизни 852 человек, став крупнейшей в современной истории.
«Памятник скульптора Мати Кармина с именами 17 жителей Выру, погибших на "Эстонии", должен заставить нас всех задуматься. Руки, сложенные в молитве, выступающие из черного гранита, призывают нас молиться о том, чтобы такая трагедия больше никогда не повторилась. Но это также молитва о том, чтобы ушедшие нашли покой, и чтобы покой нашли мы, те, кто остался», - сказал Алар Карис.
«После такой большой трагедии это сложно. Сложно поверить в простые объяснения, потому что в более сложных мы находим больше утешения. Трудно принять, что это был всего лишь шторм и что корабль устал. Однако на 30-ю годовщину крушения "Эстонии" я призываю всех обрести мир с самим собой и прошлым», - добавил президент Эстонии.
Президент также призвал задуматься о памяти, которая, как непрерывная лента, связывает погибших на «Эстонии» с нами, и хранить эту память. «Я призываю с гордостью вспоминать экипаж "Эстонии", эстонских моряков. Многие из них до последнего момента, а возможно, и дольше, делали то, что должны были делать - помогали пассажирам тонущего корабля, насколько это было возможно, и тем самым обрекли себя на то, чтобы остаться на "Эстонии"», - сказал глава государства. Он напомнил, что рядом с моряками были и пассажиры, которые отдавали свои спасательные жилеты попутчикам или помогали им подниматься по узким лестницам.
«Я также призываю с благодарностью вспоминать финских спасателей и экипажи спасательных вертолетов из разных стран, а также корабли, находившиеся рядом с "Эстонией" и спешившие на помощь в место катастрофы. Благодаря этому удалось спасти из моря 138 человек, - сказал президент Карис. - Теперь мы стали умнее. Паромы в Балтийском море стали безопаснее. Морские спасательные службы получили больше ресурсов. Страны, омываемые Балтийским морем, наладили лучшее сотрудничество. Память об "Эстонии" обязывает нас всех стремиться к лучшему в Балтийском море».
Глава государства напомнил, что многие, слушая новости ранним утром 28 сентября 1994 года, не могли поверить, что это правда - ведь паром «Эстония» не мог утонуть, новости, должно быть, ошибались. «Так надеялись во всех домах, в Эстонии и Швеции, а также в Финляндии и в других местах. Но дикторы новостей не ошибались. В ту ночь в осеннем шторме Балтийского моря погибли 852 человека, - сказал президент Карис в своей речи. - На мгновение самое сильное чувство было полное опустошение, которое, как огромная волна, поглотило другие эмоции, даже скорбь. Затем пришли сочувствие и глубокая грусть, которую я испытываю до сих пор, когда думаю о тех людях с того рокового рейса, которых я знал - одноклассник, сосед и многие другие».