Президент Карис на 30-ю годовщину крушения парома «Эстония»: я призываю всех обрести мир с собой и прошлым

28 сентября 2024 года исполняется ровно 30 лет с момента гибели парома «Эстония». Трагедия унесла жизни 852 человек, став крупнейшей в современной истории.

«Памятник скульптора Мати Кармина с именами 17 жителей Выру, погибших на "Эстонии", должен заставить нас всех задуматься. Руки, сложенные в молитве, выступающие из черного гранита, призывают нас молиться о том, чтобы такая трагедия больше никогда не повторилась. Но это также молитва о том, чтобы ушедшие нашли покой, и чтобы покой нашли мы, те, кто остался», - сказал Алар Карис.

«После такой большой трагедии это сложно. Сложно поверить в простые объяснения, потому что в более сложных мы находим больше утешения. Трудно принять, что это был всего лишь шторм и что корабль устал. Однако на 30-ю годовщину крушения "Эстонии" я призываю всех обрести мир с самим собой и прошлым», - добавил президент Эстонии.

Памятник скульптора Мати Кармина с именами 17 жителей Выру, погибших на «Эстонии». Фото: Vabariigi Presidendi Kantselei