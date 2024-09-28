«Почтим память погибших»: 30 лет назад потерпел крушение паром «Эстония»

Традиционная церемония памяти жертв кораблекрушения, которое в ночь на 28 сентября 1994 года оборвало жизни 852 человек, пройдет в Таллинне.

«Почтим память погибших в катастрофе парома "Эстония". По инициативе ассоциации Memento Mare, объединяющей родственников погибших, в субботу в 12:00 у мемориала жертвам крушения "Эстонии" состоится поминальная служба и возложение венков», - сообщает сайт мэрии Таллинна.

Затем родственники и близкие погибших, а также представители спасателей соберутся на традиционной встрече в Морском музее в Летной гавани. В тот же день в Летной гавани откроется выставка «Эстония - история одного корабля».

«Памятная выставка рассказывает историю Estonia от начала до конца с достоинством и уважением ко всем, кого коснулась эта трагедия», - сказано в анонсе выставки на сайте Морского музея.

Афиша выставки «Эстония - история одного корабля», которая открывается 28 сентября 2024 года в Летной гавани к 30-летию с момента гибели парома Estonia. Фото: meremuuseum.ee

Экспозиция будет доступна для посетителей Морского музея с 28 сентября 2024 года до 30 марта 2025 года. Она проливает свет на повседневную жизнь на борту корабля, рассказывая историю парома с момента его постройки, как менялись его владельцы, интерьеры и помещает посетителей выставки в более широкий контекст паромного сообщения по Балтийскому морю.

«Выставка не затрагивает расследование причин катастрофы и юридические последствия, а дает возможность спокойно поразмышлять и побыть наедине с собой», - отмечают в Морском музее.

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