28 сентября 2024 года исполняется ровно 30 лет с момента гибели парома «Эстония». Трагедия унесла жизни 852 человек, став крупнейшей в современной истории. Rus.Postimees рассказывает о памятных мероприятиях.
«Почтим память погибших»: 30 лет назад потерпел крушение паром «Эстония»
Традиционная церемония памяти жертв кораблекрушения, которое в ночь на 28 сентября 1994 года оборвало жизни 852 человек, пройдет в Таллинне.
«Почтим память погибших в катастрофе парома "Эстония". По инициативе ассоциации Memento Mare, объединяющей родственников погибших, в субботу в 12:00 у мемориала жертвам крушения "Эстонии" состоится поминальная служба и возложение венков», - сообщает сайт мэрии Таллинна.
Затем родственники и близкие погибших, а также представители спасателей соберутся на традиционной встрече в Морском музее в Летной гавани. В тот же день в Летной гавани откроется выставка «Эстония - история одного корабля».
«Памятная выставка рассказывает историю Estonia от начала до конца с достоинством и уважением ко всем, кого коснулась эта трагедия», - сказано в анонсе выставки на сайте Морского музея.
Экспозиция будет доступна для посетителей Морского музея с 28 сентября 2024 года до 30 марта 2025 года. Она проливает свет на повседневную жизнь на борту корабля, рассказывая историю парома с момента его постройки, как менялись его владельцы, интерьеры и помещает посетителей выставки в более широкий контекст паромного сообщения по Балтийскому морю.
«Выставка не затрагивает расследование причин катастрофы и юридические последствия, а дает возможность спокойно поразмышлять и побыть наедине с собой», - отмечают в Морском музее.
В музее напоминают, что паром «Эстония», начавший курсировать по линии Таллинн-Стокгольм в 1993 году, был крупнейшим и самым красивым пассажирским судном Эстонии. Корабль, получивший имя в честь довоенного парохода, который ходил по тому же маршруту, работал под эстонским флагом. Для эстонцев этот паром символизировал свободу, успех и западные ценности, которые в то время были доступны далеко не каждому.
История корабля началась в 1980 году, когда второй по величине паром Балтийского моря сошел с верфи Meyer Werft в Папенбурге (Германия) и был поставлен на линию Стокгольм-Мариенхамн-Турку под названием Viking Sally. Позже судно получило названия Silja Star и Wasa King.
Это был современный пассажирский корабль, оснащенный всем необходимым для развлечений и приятного времяпрепровождения.
В последнем рейсе на борту парома «Эстония» находились 989 человек. В результате кораблекрушения выжить удалось лишь 137 из них. 852 человека погибли в ночь на 28 сентября 1994 года, когда корабль затонул по пути в Стокгольм.
К расследованию причин гибели парома правоохранительные органы Швеции за эти 30 лет возвращались неоднократно.
В феврале 2024 года прокуратура Швеции приняла решение не возобновлять ранее закрытое расследование, или начать новое.
«Нет никаких признаков того, что имело место столкновение с судном или плавучим объектом, или взрыв в носовой части. Также не появилось ничего другого, что дало бы основания предполагать, что было совершено преступление», - цитировал 15 февраля сайт шведской прокуратуры прокурора Каролину Висландер.
«Дальнейшие меры, запланированные следственными органами, как ожидается, не повлияют на мое решение. Следовательно, предварительное расследование не будет начато, а дело будет закрыто», - уточнила прокурор.
Обращение в прокуратуру Швеции о возобновлении закрытого предварительного следствия по факту совершения преступления с паромом «Эстония» поступило еще в 2020 году. Авторы запроса ссылались на данные журналистов, которые в документальном фильме о причинах гибели гражданского корабля утверждали, что в корпусе парома было найдено отверстие. Якобы именно оно могло привести к гибели «Эстонии».
«С тех пор было подано еще несколько подобных запросов», - отмечает шведская прокуратура.
Предварительное расследование о том, является ли гибель парома следствием преступления, было закрыто в 1997 году. Решение о закрытии предварительного расследования было обжаловано старшим прокурором. Но в 1999 году генеральный прокурор Швеции принял решение не возобновлять предварительное расследование в связи с истечением срока давности.
По официальной версии, которая стала результатом работы международной комиссии, судно затонуло в штормовую погоду, когда у него оторвало носовую подъемную часть, в результате чего в грузовой отсек хлынула вода.
Место затопления совместным решением Швеции, Эстонии и Финляндии было объявлено морским захоронением. Но в 2021 году парламент Швеции поддержал предложение правительства внести изменения в закон о статусе морского захоронения, чтобы разрешить погружения в этом районе. В 2022 году специалисты из Эстонии, Швеции и Финляндии обследовали затонувший паром.
В июле 2022 года со дна была поднята носовая аппарель «Эстонии». Тогда же эксперты Таллиннского технического университета заявляли, что считают крайне вероятным сценарий, при котором повреждения правого борта парома возникли при столкновении с морским дном.
Большинство погибших - граждане Швеции (501 человек) и Эстонии (285 человек).