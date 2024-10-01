Бывший президент РФ Дмитрий Медведев выступил с угрозами в адрес Эстонии. «От них останется только мокрое место», - вдруг заявил не очень хорошо выглядящий Медведев, стоя перед камерой в военной форме без погон. После этого главарь российской администрации на оккупированных территориях Запорожской области Украины призвал оккупировать и Таллинн, и латвийский город Лиепая. Подтексты и смыслы новых составляющих ядерного шантажа Москвы Rus.Postimees обсудил с экспертом, который много лет анализирует действия Путина и его команды.