Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о краже со взломом в Мустамяэ, а также об обнаруженных патронах у людей в Таллиннском аэропорту. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о загоревшимся микроавтобусе в Кесклинне и об утечке угарного газа в Пыхья-Таллинне.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Кража со взломом, утечка угарного газа, загоревшийся микроавтобус
Насилие
28 сентября в казино в Кесклинне возник конфликт, в ходе которого 48-летний мужчина избил 60-летнего, а в Мустамяэ конфликт возник между сожителями, в ходе которого они нанесли друг другу телесные повреждения. Оба участника конфликта в Мустамяэ были в состоянии алкогольного опьянения.
В этот же день в Виймси 42-летний мужчина нанес телесные повреждения своей матери, а в поселке Рийзипере в Сауэ пьяный 49-летний мужчина целился и стрелял в людей на лестничной клетке из пневматического пистолета. Полиция задержала стрелявшего.
Также 28 сентября на улице Туру в Тарту мужчину ранили ножом. Его доставили в больницу для обследования. В Нарве 54-летний мужчина избил свою жену, а во дворе частного дома в Хаапсалу произошел конфликт, в ходе которого 45-летний мужчина избил своего отца, нанеся ему телесные повреждения. Полиция задержала нападавшего по подозрению в совершении преступления.
Вечером 29 сентября в частном доме в волости Хяэдемеэсте 33-летний мужчина напал на свою мать. Полиция задержала нападавшего по подозрению в совершении преступления.
В этот же день в Ласнамяэ на Ляэнемере-теэ произошел конфликт, в ходе которого неизвестный нанес телесные повреждения 39-летней женщине, в Мустамяэ неизвестный ударил ножом 54-летнего мужчину, а на улице Харидузе в Нарве неизвестный избил двух несовершеннолетних.
Кражи
27 сентября была взломана квартира на улице Акадеэмия-теэ в Мустамяэ, откуда были украдены золотые украшения и наличные. Размер ущерба и детали происшествия уточняются.
Вечером 28 сентября в деревне Пеэтримыйза неподалеку от Вильянди был угнан погрузчик-экскаватор стоимостью почти 50 000 евро. Владелец отреагировал немедленно, благодаря чему воров удалось поймать буквально через несколько часов. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
В деревне Лехмья волости Раэ 28 и 29 сентября были сломаны крышки топливных баков трех грузовиков и украдено дизельное топливо. Детали происшествия уточняются. Причиненный ущерб составляет около 4000 евро.
29 сентября было обнаружено, что из торговой палатки, расположенной на улице Раквере в Нарве, за ночь были украдены полотенца, кассовый аппарат, сумка и папка с документами. Предварительный ущерб от кражи составил более 700 евро.
Мошенничество
Житель Пярнумаа сообщил в полицию, что 16 сентября он получил электронное письмо, предположительно от банка LHV, с просьбой обновить свои данные. Мужчина перешел по ссылке и ввел PIN-коды от Mobiil-ID. Позже он обнаружил, что с его банковского счета был осуществлен перевод на счет в иностранном банке. Ущерб составил 960 евро.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили пятерых граждан России, трех граждан Молдовы, одного гражданина Грузии и одного гражданина Перу.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан Молдовы и одного гражданина России.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
28 сентября в ручной клади гражданина Федеративной Республики Германия, 1958 года рождения, в Таллиннском аэропорту был обнаружен патрон. У мужчины был европейский паспорт на огнестрельное оружие. Патрон был изъят, и мужчина улетел в Мюнхен.
Также патрон был найден на следующий день в ручной клади гражданина Украины, 1980 года рождения. У мужчины изъяли патрон и составили протокол о проступке.
28 сентября пограничники на погранпункте Лухамаа при проверке документов двух граждан Израиля, выезжавших из Эстонии, обнаружили, что они незаконно находились на территории Шенгенской зоны 52 дня, из которых один день - в Эстонии. Им было выдано предписание покинуть Эстонию, а также наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону на три года. После завершения процессуальных действий они уехали в Россию.
28 сентября пограничники кордона Саатсе в волости Сетомаа обнаружили двух человек, передвигавшихся по пограничной полосе. Пограничный патруль установил, что это местные жители, которые, по их словам, не заметили предупреждающие знаки. Им объяснили, где проходит граница, и рассказали о правилах нахождения в приграничной зоне. Людям сделали предупреждение и разрешили продолжить путь.
28 сентября пограничники обнаружили на пункте пропуска «Нарва-1» при проверке документов гражданина России, выезжавшего из Эстонии, что он незаконно находился в Шенгенской зоне десять дней, из них один день - в Эстонии. Ему было вынесено предписание покинуть Эстонию, наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону на два года и назначен штраф в размере 200 евро. После проведения процедур человек покинул Эстонию и отправился в Россию.
29 сентября пограничники обнаружили на реке Нарва маломерное судно, не зарегистрированное для плавания в приграничных водах. С водителем судна связались и ограничились устным предупреждением.
Пожары
27 сентября в 09:59 на Ярвевана-теэ в Кесклинне загорелся сажевый фильтр внедорожника Jeep. Проезжавший мимо водитель потушил основное пламя с помощью ручного огнетушителя, а прибывшие на место спасатели окончательно ликвидировали пожар и отсоединили клеммы аккумулятора. Владелец автомобиля остался ждать эвакуатор.
28 сентября в 15:55 на улице Яамамыйза в Тарту загорелся легковой автомобиль. Когда спасатели прибыли на место, пламя вырывалось из окон машины. Огонь был потушен с помощью водяной струи, капот был открыт силой, после чего удалось снять клеммы с аккумулятора и отключить сработавшую сигнализацию. Владелец вызвал полицию для выяснения обстоятельств происшествия.
29 сентября в 02:05 спасатели Кесклинна потушили микроавтобус, который горел открытым пламенем на улице Якоби в центре города. Пожар был ликвидирован к 02:22. Микроавтобус полностью сгорел, а один из рядом припаркованных автомобилей получил повреждения от высокой температуры.
29 сентября в 21:32 в деревне Каасиквялья волости Тойла загорелся дом. По прибытии спасателей двухэтажное здание уже полностью горело открытым пламенем. Огонь также распространился на старые автомобильные шины и строительные отходы вокруг здания. Спасатели связались с владельцем здания, который сообщил, что дом не используется и внутри никого нет. Пожарные работы завершились в 03:37. Пожар тушили спасатели Кохтла-Ярве, Кивиыли, Йыхви и Силламяэ. Причина возгорания неизвестна.
30 сентября в 04:05 перед многоквартирным домом на улице Пельгуранна в Пыхья-Таллинне загорелся дом на колесах. Люди потушили огонь с помощью ручного огнетушителя и покинули караван. Спасатели Лиллекюла установили, что возгорание произошло из-за свечи, случайно опрокинутой на матрас. Они убедились, что пожар больше не представляет угрозы, а медики осмотрели двух человек на месте. Госпитализация не потребовалась.
ДТП
27 сентября в 14:27 на Тартуском шоссе в Кесклинне столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего один из них врезался в столб. Спасатели, прибывшие на место, устранили риск возгорания и обработали вытекшие жидкости абсорбентом. Все находившиеся в машинах самостоятельно выбрались наружу, одного человека доставили в больницу для осмотра.
28 сентября в 11:10 в деревне Ванамыйза волости Сауэ электромобиль Hyundai Ioniq попал в аквапланирование и врезался в дорожное ограждение. Люди не пострадали. Спасатели сняли клеммы с аккумулятора и очистили дорогу от обломков.
29 сентября в 18:15 на Пяхклимяэ-теэ в деревне Лехмья волости Раэ грузовик съехал в кювет. Водитель застрял в кабине. Спасатели Юри помогли водителю выбраться и передали его медикам, которые доставили пострадавшего в больницу. У грузовика не было угрозы возгорания или утечек, и дальнейшими действиями занялась полиция.
Прочее
28 сентября в 23:46 сработал датчик угарного газа в квартире на улице Пельгуранна в Пыхья-Таллинне. Спасатели Лиллекюла обнаружили, что газовый бойлер в ванной был неправильно установлен, из-за чего не поступал необходимый для горения воздух. Также были обнаружены строительные ошибки. Жильцу, который арендует квартиру, и владельцу было сообщено, что бойлер нельзя использовать до устранения дефектов, так как его эксплуатация опасна для жизни из-за риска выделения угарного газа.
29 сентября в 15:03 в деревне Левала волости Муствеэ лошадь увязла в болотистой почве в канаве. С помощью ремней и экскаватора хозяину удалось вытащить животное целым и невредимым.