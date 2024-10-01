СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Кража со взломом, утечка угарного газа, загоревшийся микроавтобус

28 сентября в ручной клади гражданина Федеративной Республики Германия, 1958 года рождения, в Таллиннском аэропорту был обнаружен патрон. У мужчины был европейский паспорт на огнестрельное оружие. Патрон был изъят, и мужчина улетел в Мюнхен.

Также патрон был найден на следующий день в ручной клади гражданина Украины, 1980 года рождения. У мужчины изъяли патрон и составили протокол о проступке.

28 сентября пограничники на погранпункте Лухамаа при проверке документов двух граждан Израиля, выезжавших из Эстонии, обнаружили, что они незаконно находились на территории Шенгенской зоны 52 дня, из которых один день - в Эстонии. Им было выдано предписание покинуть Эстонию, а также наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону на три года. После завершения процессуальных действий они уехали в Россию.

28 сентября пограничники кордона Саатсе в волости Сетомаа обнаружили двух человек, передвигавшихся по пограничной полосе. Пограничный патруль установил, что это местные жители, которые, по их словам, не заметили предупреждающие знаки. Им объяснили, где проходит граница, и рассказали о правилах нахождения в приграничной зоне. Людям сделали предупреждение и разрешили продолжить путь.