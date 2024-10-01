Рост приграничной торговли отменяется? В Латвии планируют повысить акциз на топливо и алкоголь

Как отмечают в латвийском Минфине, пересмотр ставок налога необходим, чтобы частично компенсировать снижение поступлений налогов на рабочую силу и увеличить доходы бюджета в условиях, когда необходимо финансирование для обеспечения внешней и внутренней безопасности и других важных мер.

В результате планируемых изменений в 2025 году в государственный бюджет поступит 42,87 млн евро.

Изменения ставок акцизного налога приведут к тому, что цена литра дизельного топлива в 2025 и 2026 годах вырастет на 3,2 цента ежегодно, а цена литра бессвинцового бензина - на 2,7 цента в год. Цена литра автогаза может вырасти в 2025 и 2026 годах на 1,9 цента в год.

По расчетам Минфина, налоговые изменения приведут к увеличению расходов на коммерческий транспорт примерно на 64 цента на 100 км при среднем расходе дизельного топлива 20 литров на 100 км.

Стоимость природного газа для отопления из-за изменения акциза увеличится для населения на 2,7 цента за кубический метр в год, стоимость сжиженного газа - на 5,3 цента за килограмм, стоимость дизельного топлива для отопления - на 5,8 цента за литр в 2025 году и на 3,2 цента за литр в 2026 году.

С 2025 года также планируется повысить ставку акцизного налога на безалкогольные напитки с содержанием сахара до восьми граммов на 100 миллилитров с 7,4 евро до 11 евро за 100 литров. Это увеличит стоимость напитков на четыре цента за литр.