В районе Яффо на юге Тель-Авива произошла стрельба, есть пострадавшие и погибшие. Полиция называет произошедшее терактом.
Теракт в Израиле: неизвестные расстреляли людей на остановке
Во вторник, 1 октября, двое террористов вышли из трамвая на бульваре Иерушалаим в Яффо и открыли огонь по прохожим, передает newsru.co.il.
Пресс-служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что в результате теракта восемь человек погибли и семеро получили ранения различной степени тяжести.
⚡️Israeli media reports on the terrorist attack in #Israel— NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2024
According to preliminary information, three people were killed and ten seriously injured as a result of the shooting in #TelAviv. pic.twitter.com/weUOO27V3C
Оба террориста ликвидированы сотрудниками служб безопасности.
Раненые доставлены в больницы «Вольфсон» в Холоне и «Ихилов» в Тель-Авиве.
Отметим, что теракт в Яффо произошел за несколько минут до ракетного обстрела из Ирана.