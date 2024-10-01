Теракт в Израиле: неизвестные расстреляли людей на остановке

Во вторник, 1 октября, двое террористов вышли из трамвая на бульваре Иерушалаим в Яффо и открыли огонь по прохожим, передает newsru.co.il.

Пресс-служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что в результате теракта восемь человек погибли и семеро получили ранения различной степени тяжести.

⚡️Israeli media reports on the terrorist attack in #Israel



According to preliminary information, three people were killed and ten seriously injured as a result of the shooting in #TelAviv. pic.twitter.com/weUOO27V3C — NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2024

Оба террориста ликвидированы сотрудниками служб безопасности.

Раненые доставлены в больницы «Вольфсон» в Холоне и «Ихилов» в Тель-Авиве.

Отметим, что теракт в Яффо произошел за несколько минут до ракетного обстрела из Ирана.

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