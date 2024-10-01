Вт, 1.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Теракт в Израиле: неизвестные расстреляли людей на остановке

Обновлено 1 октября 2024, 20:29
Copy
Фото: Пресс-служба МАДА

В районе Яффо на юге Тель-Авива произошла стрельба, есть пострадавшие и погибшие. Полиция называет произошедшее терактом.

Во вторник, 1 октября, двое террористов вышли из трамвая на бульваре Иерушалаим в Яффо и открыли огонь по прохожим, передает newsru.co.il.

Пресс-служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что в результате теракта восемь человек погибли и семеро получили ранения различной степени тяжести.

Оба террориста ликвидированы сотрудниками служб безопасности.

Раненые доставлены в больницы «Вольфсон» в Холоне и «Ихилов» в Тель-Авиве.

Отметим, что теракт в Яффо произошел за несколько минут до ракетного обстрела из Ирана.

Читайте также

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх