Очередной торговый центр решил усложнить жизнь дрифтерам

«Мы всячески поддерживаем интересующую молодежь деятельность, но в последнее время одна компания регулярно пытается устраивать на парковке Järve Keskus гонки и дрифт. К сожалению, это абсолютно несанкционированные вещи, нарушающие общественный порядок и сопровождающиеся шумными сборищами и употреблением различных веществ. Чтобы положить этому конец, мы принимаем решительные меры», - прокомментировала руководитель Järve Keskus Хелин Арро.

С целью обеспечения безопасности Järve Keskus увеличит на открытой парковке количество охранных патрулей, которые будут следить за порядком, а также центр будет обмениваться оперативной информацией с полицией.

Кроме того, по четвергам центр будет закрывать парковку на нулевом этаже раньше обычного, так как именно в эти дни там устраивают гонки, занимаются дрифтом и всячески развлекаются. Если обычно парковка на нулевом этаже открыта до 23:00, то теперь по четвергам – до 21:00. Эта мера будет пересмотрена, если ситуация изменится.

Ранее в полиции сообщили, что во время подобных мероприятий нарушения правил дорожного движения происходят и на близлежащих дорогах, например, на Ярвевана-теэ, где водители разгонялись до 180 км/ч – причем речь именно о молодежи, возвращавшейся с мероприятия у торгового центра.