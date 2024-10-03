«Первый большой вопрос - чем закончится конфликт в Украине? И от этого будет зависеть дальнейший путь России, которая является агрессором в данном случае. Если после украинско-российской войны сложится ситуация, при которой Россия, допустим, выйдет из нее победителем, очень уверенной в себе державой, то все расчеты она будет делать исходя из этой новой ситуации», - уверен начальник эстонской разведки.

Поэтому Запад, полагает Розин, должен быть заинтересован в том, чтобы Россия вышла из войны против Украины ослабленной державой, властям которой надо будет решать внутренние проблемы, с которыми она, вероятно, столкнется в случае поражения в военном конфликте. «Я думаю, что Путин не переживет поражения России», - подчеркнул Розин.

Второй определяющий фактор: сколько времени потребуется россиянам на восстановление или создание новых вооруженных сил. «Мы должны иметь в виду, что российские вооруженные силы сегодня на несколько сотен тысяч солдат больше, чем до начала крупномасштабного вторжения», - напомнил Розин, добавив, что Москва также расширяет производство боеприпасов и современного оружия, часть которого пока не используется в войне в Украине. Тем не менее, уверен он, Россия не сможет возмещать сегодняшний уровень потерь в живой силе и технике на протяжении ближайших лет.

Невидимая война против Европы