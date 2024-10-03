Исследование показало, в каких сферах больше всего не хватает сотрудников

В рамках ежеквартального исследования ManpowerGroup были опрошены 40 340 работодателей из 42 стран для составления карты планов по найму и ожиданий на рынке труда на последний квартал этого года. Активность по найму немного выросла в квартальном сравнении, но снизилась по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.