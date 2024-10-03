Международное исследование, отражающее планы по найму в государственном и частном секторах, указывает на острую нехватку специалистов в области IT, финансов и медицины. В нем также отмечается, что девять из десяти организаций сталкиваются с нехваткой навыков в сфере ESG (экологической, социальной и корпоративной ответственности).
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Исследование показало, в каких сферах больше всего не хватает сотрудников
Перевод: Сергей Светлов
В рамках ежеквартального исследования ManpowerGroup были опрошены 40 340 работодателей из 42 стран для составления карты планов по найму и ожиданий на рынке труда на последний квартал этого года. Активность по найму немного выросла в квартальном сравнении, но снизилась по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.