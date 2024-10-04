Милану Скуби 17 лет, он активно участвует в нарвской политической и социальной жизни, за что, по его мнению, и был исключен из Нарвского языкового лицея. Почему молодежь в Нарве мало участвует в жизни города? Как с этим связана нынешняя власть? Как себя идентифицируют молодые нарвитяне и как оценивают близость с Россией? На эти и другие вопросы Милан ответил в передаче Rus.Postimees «На кухне».
«Себя я идентифицирую как русскоговорящего эстонца»: нарвский активист об отчислении из школы, молодежи и соседстве с Россией (2)
В передаче «На кухне» Милан рассказал о том, что, по его мнению, главной причиной отчисления его из лицея стала его внеклассная деятельность. Директором лицея и одновременно депутатом Нарвского городского собрания является Надежда Черкашина. «Я участвовал в митинге в поддержку Катри Райк, в поддержку Аго Кыргвеэ, а затем и сам организовал пикет против действий правящей фракции Narva, членом которой является Черкашина, - пояснил Скуби. - Надежде это не понравилось, ее посыл сводился к тому, что я должен заняться уроками и не лезть, куда не просят».
Черкашина сделала звонок маме Милана, Ирине Скуби, и дала понять, что если Милана не устраивает школа, она может поискать себе другую. «После этого я потерял мотивацию: подумал, а зачем мне тут учиться, стараться, если сказали, что мне тут больше не рады?» - рассказал Скуби. После этого он перевелся в Вечернюю школу и о своем решении не жалеет.
Милан уверен, что он был бы отчислен в любом случае, так как во внутреннем распорядке Языкового лицея сказано, что ученик должен отстаивать честь школы, а его действия этому противоречили.
В целом Скуби негативно относится к решениям и действиям городской власти. «Мы наблюдаем неверную растрату ресурсов, также многие горожане считают, что у нас в Нарве очень много кумовства. Отличный пример - история с поиском завхоза в больницу, от которого требовался отличный русский и эстонский категории B1. И это в государственной больнице!» - говорит Милан. Он вспоминает и про Аго Кыргвеэ: по мнению нарвского активиста, при старом руководители больница процветала, туда приезжали специалисты со всей страны. Но как только руководителя сменили, все стало потихоньку угасать.
«Решение по отставке Катри тоже было неверным, потому что при ней в городе начинались интересные проекты, именно она и привела Кыргвеэ в больницу. А действующая власть действует исключительно в своих интересах, а не в интересах горожан», - уверен Скуби.
Он считает, что нарвская молодежь очень усердная, но все ее усердия направлены на то, чтобы покинуть город. «Молодые люди не видят тут перспективы и живут мечтой уехать из Нарвы. Также молодые люди хотят работать, но вариантов не так много - в лучшем случае можно пойти в Макдональдс. Мой брат ездить подрабатывать на лето в Швецию», - рассказывает Милан, добавляя, что сам хочет исследовать вопрос о том, как можно дать нарвской молодежи шанс подрабатывать.
Скуби уверен, что в Нарве тяжело себя реализовать в любом возрасте, не только в возрасте. «Думаю, что людям старшего возраста или с детьми найти даже неполную занятость еще сложнее. Многие просто сидят на пособиях. Но все равно есть те, кто верят в будущее города, и я этому - живой пример», - сказал нарвский активист.
Одной из ключевых проблем Скуби считает отсутсвие представителей молодежи в городском собрании и в целом во власти. «Наш самый молодой депутат - Денис Ларченко, но и он - уже другое поколение, потому что ему около 30. Даже в молодежных представительствах и комиссиях сидит вовсе не молодежь. А проблемы молодых никто не может понять лучше, чем сами молодые», - отметил Милан. Большинство нарвской молодежи, по мнению Милана, никак не вовлечено в политику.
Он добавил, что устал постоянно наблюдать за дележкой власти. «Одного поставят, другого уберут, и ничего, что новый человек не такой хороший специалист. А это большая проблема. Друзья и родственники - это хорошо, но на важных местах должны сидеть специалисты», - говорит Милан, уточняя, что сейчас дела обстоят лучше, чем еще лет 10-15 назад, но тяжело сказать, становится ли кумовства меньше, или оно теперь просто лучше спрятано.
«На выборах в следующем году я очень хотел бы увидеть своих любимчиков - Катри Райк и Дениса Ларченко. Денис, к примеру, очень открытый к общению депутат - он помогал мне с моей исследовательской работой, помогал с манифестом к моему пикету. Райк я тоже считаю очень прогрессивной и хорошим управленцем. При ней была текучка кадров, у города появлялись перспективы. А имидж нарвитянина как раз отходил от имиджа дедушки с пакетом из Максима и двумя гвоздиками», - рассказал Скуби.
Он опасается, что при нынешнем мэре Яане Тоотсе этот имидж может вернуться, особенно в свете последних принятых мэром решений - например, вести бизнес с дружественным России Таджикистаном. Скуби также много размышляет над вопросами идентичности.
«Себя я идентифицирую как русскоговорящего эстонца. Я всю жизнь прожил в этой стране, много путешествовал по ней, говорю на эстонском языке, родители привили мне любовь к Эстонии. Да, во мне намешано много других культур - русской, украинской, даже американской в какой-то степени. Сейчас тяжело оставаться человеком одной культуры в том числе и из-за Интернета», - подчеркивает нарвитянин.
По мнению Скуби, мультикультурность - это хорошо. Это расширяет кругозор и прививает уважение к другим культурам.
«Я также не отрицаю русскую культуру и русский язык, потому что это мой родной язык. И не ставлю равно между Россией и русской культурой. Если говорить про соседство с Россией в целом, отмечу: соседство с другой страной - это, в целом, хорошо. Плохо соседство с той страной, президент которой каждый месяц угрожает превратить весь мир в ядерный пепел. Поэтому в перспективе Россия - это хороший сосед, но сейчас, скорее, угроза», - сказал Милан, добавив, что не считает всех россиян одинаково плохими.
Он добавил, что не может отрицать свои корни и не считает культуру войны частью русской культуры, в которой есть вещи, близкие ему - например, готовность всегда помочь ближнему или добродушие. «Я не считаю негатив от лидера страны частью культуры. Я не считаю правильным то, что навязывает нам пропаганда с российской стороны или радикальные спикеры с эстонской. На мой взгляд, это только создает еще больше ненависти между странами и накаляет ситуацию в той же Нарве», - сказал Милан.
После школы Милан собирается поступать в Тартуский университет, баллотироваться в Молодежный парламент, а также в будущем не против баллотироваться и в горсоборание. Милан упомянул, что считает неправильными разговор о том, что нарвских серопаспортников нужно лишить права голоса на муниципальных выборах.
«Эти люди живут здесь, здесь работают и отдают себя Эстонии. Может, кому-то из них нужно ездить к родственникам, поэтому двойное гражданство. Им нужно оставить право голоса, потому что они тоже видят местные проблемы», - сказал Скуби.