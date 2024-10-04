«Решение по отставке Катри тоже было неверным, потому что при ней в городе начинались интересные проекты, именно она и привела Кыргвеэ в больницу. А действующая власть действует исключительно в своих интересах, а не в интересах горожан», - уверен Скуби.

Он считает, что нарвская молодежь очень усердная, но все ее усердия направлены на то, чтобы покинуть город. «Молодые люди не видят тут перспективы и живут мечтой уехать из Нарвы. Также молодые люди хотят работать, но вариантов не так много - в лучшем случае можно пойти в Макдональдс. Мой брат ездить подрабатывать на лето в Швецию», - рассказывает Милан, добавляя, что сам хочет исследовать вопрос о том, как можно дать нарвской молодежи шанс подрабатывать.

Скуби уверен, что в Нарве тяжело себя реализовать в любом возрасте, не только в возрасте. «Думаю, что людям старшего возраста или с детьми найти даже неполную занятость еще сложнее. Многие просто сидят на пособиях. Но все равно есть те, кто верят в будущее города, и я этому - живой пример», - сказал нарвский активист.