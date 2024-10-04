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Вражеские беспилотники, микроволновые печи и летающее такси: чем закончились первые испытания «ловушек для дронов» в Эстонии

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Анди Вийкмаа знает, можно ли защитить Таллинн от незваных дронов.
Анди Вийкмаа знает, можно ли защитить Таллинн от незваных дронов. Фото: Архив Анди Вийкмаа

В Таллинне протестировали систему обнаружения дронов на территории города. Rus.Postimees поговорил с главным разработчиком инновационных датчиков, CEO компании TrackDeep Анди Вийкмаа, и узнал, что удивило испытателей больше всего, можно ли технически защититься от вражеских дронов и, внезапно, когда в Эстонии появится летающее такси.

В сентябре Таллинн в сотрудничестве с компанией TrackDeep провел тестирование сенсоров обнаружения дронов и радара около Котла культуры. Жителей города также приглашали запускать свои дроны. 

- Вы протестировали дроновые сенсоры и радары на территории Таллинна. Как прошел этот тест? Какие выводы вы сделали?

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