Вражеские беспилотники, микроволновые печи и летающее такси: чем закончились первые испытания «ловушек для дронов» в Эстонии

В Таллинне протестировали систему обнаружения дронов на территории города. Rus.Postimees поговорил с главным разработчиком инновационных датчиков, CEO компании TrackDeep Анди Вийкмаа, и узнал, что удивило испытателей больше всего, можно ли технически защититься от вражеских дронов и, внезапно, когда в Эстонии появится летающее такси.