В Таллинне протестировали систему обнаружения дронов на территории города. Rus.Postimees поговорил с главным разработчиком инновационных датчиков, CEO компании TrackDeep Анди Вийкмаа, и узнал, что удивило испытателей больше всего, можно ли технически защититься от вражеских дронов и, внезапно, когда в Эстонии появится летающее такси.
Для подписчиков
Вражеские беспилотники, микроволновые печи и летающее такси: чем закончились первые испытания «ловушек для дронов» в Эстонии
В сентябре Таллинн в сотрудничестве с компанией TrackDeep провел тестирование сенсоров обнаружения дронов и радара около Котла культуры. Жителей города также приглашали запускать свои дроны.
- Вы протестировали дроновые сенсоры и радары на территории Таллинна. Как прошел этот тест? Какие выводы вы сделали?