Банковский эксперт: использование популярного приложения может обернуться потерей крупной суммы денег

Специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк рассказывает о том, как мошенники, систематически действующие в Tinder, пытаются выудить деньги из жертв, и как не терять бдительность.

«В последнее время инвестиционные мошенники стали более активными, и действуют не только в классических приложениях для социальных сетей, но и в приложениях для знакомств, включая Tinder, который также широко используется в Эстонии. Мошенники создают привлекательные профили, используя подставные фотографии. Как правило, мошенники действуют не из Эстонии, и к жертве часто обращаются на иностранном языке. В то же время есть случаи, когда с помощью приложений – переводчиков устанавливался контакт на эстонском языке», – говорит Кийк.

Кийк говорит, что методы этой категории мошенников могут быть самыми разными: иногда мошенник уговаривает жертву в течение нескольких недель, а в некоторых случаях он может общаться с жертвой даже несколько месяцев, прежде чем деньги и их «преумножение» станут проблемой.