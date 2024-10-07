Клим Фото: Konstantin Sednev

Клим, работает в доставке

Наверное, нет. В них много полезного есть. Ну, если не играть на уроках. Скорее, нужно учить детей тому, чтобы они не сидели в телефонах во время уроков и не отвлекались на них, а в плане своей полезности... ну, как запрещать их в школе совсем, мне кажется, не надо.

Лидия Георгиевна. Фото: Konstantin Sednev

Лидия Георгиевна, пенсионерка

Конечно, нужно. Отвлекает детей. Они рассеянные становятся, они не сосредоточены на учебе, слушают свой телефон. Сейчас все зависимые стали от телефонов.

Думаю, запрет, должен быть и у младших, а у старших ведь еще больше нагрузка учебная. Им тоже надо сосредотачиваться. И потом, предметы, наверное, добавляются новые, да? Поэтому, я так думаю, что надо как-то регулировать в старших классах, а у младших, конечно, надо отбирать.

Лучше бы они на улице, как мы в детстве, гуляли. Занимались бы игрой, двигались бы больше. А сейчас они мало двигаются, становятся сутулыми, близорукими. Болезни у них только новые появляются уже в таком раннем возрасте.

Эрвин. Фото: Konstantin Sednev

Эрвин

Нет, по-моему нет никакой необходимости в таком запрете, поскольку телефоны - это не только средство развлечения, а также связь с родителями. Может, они какие-то темы хотят обсудить или посмотреть в телефоне. Так что, не вижу в этом смысла.