Министр здоровья Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия) выступила с предложением, чтобы со следующего учебного года в основных школах Эстонии было ограничено использование смарт-устройств. Министр ссылается на данные ученых, которые установили, что чрезмерное использование детьми смарт-устройств негативно сказывается на их психическом здоровье, снижает физическую активность и косвенно влияет на их способность концентрироваться на учебе и достигать хороших результатов. Мы решили поинтересоваться у жителей Таллинна, поддерживают ли они введение подобных запретов в школах.
Опрос недели ⟩ «Они мало двигаются, становятся сутулыми и близорукими»: жители Эстонии о проблеме со смартфонами в школах (1)
Клим, работает в доставке
Наверное, нет. В них много полезного есть. Ну, если не играть на уроках. Скорее, нужно учить детей тому, чтобы они не сидели в телефонах во время уроков и не отвлекались на них, а в плане своей полезности... ну, как запрещать их в школе совсем, мне кажется, не надо.
Лидия Георгиевна, пенсионерка
Конечно, нужно. Отвлекает детей. Они рассеянные становятся, они не сосредоточены на учебе, слушают свой телефон. Сейчас все зависимые стали от телефонов.
Думаю, запрет, должен быть и у младших, а у старших ведь еще больше нагрузка учебная. Им тоже надо сосредотачиваться. И потом, предметы, наверное, добавляются новые, да? Поэтому, я так думаю, что надо как-то регулировать в старших классах, а у младших, конечно, надо отбирать.
Лучше бы они на улице, как мы в детстве, гуляли. Занимались бы игрой, двигались бы больше. А сейчас они мало двигаются, становятся сутулыми, близорукими. Болезни у них только новые появляются уже в таком раннем возрасте.
Эрвин
Нет, по-моему нет никакой необходимости в таком запрете, поскольку телефоны - это не только средство развлечения, а также связь с родителями. Может, они какие-то темы хотят обсудить или посмотреть в телефоне. Так что, не вижу в этом смысла.
Я бы сказал, что во время уроков - одно дело. Телефон может мешать учебному процессу. И во время уроков, если в телефоне сидят, они прямо сгибаются, так - нет.
Допускать к телефонам на переменах выглядит более логично.
Павел, шеф-повар
У меня сын только что в первый класс пошел. И иногда ты не знаешь, где он и как. С учителем связаться невозможно. А в нашей школе существует правило, что мобильными телефонами нельзя пользоваться, но ты можешь его приносить.
Скажем, после уроков это хорошая возможность, чтобы позвонить родителям, чтобы они не волновались. По мне, пусть лучше будет запрет на использование, чем полный запрет.
Допустим, сейчас в школе правило - держать его в рюкзаке в отключенном состоянии. Мне кажется, это достаточно правильно и справедливо. С одной стороны, ученики не отвлекаются на мобильные телефоны. С другой - у них есть средство связи. Запретить совсем - это будет очень неправильно.
Министр здоровья Рийна Сиккут хочет, чтобы со следующего учебного года в основных школах Эстонии было ограничено использование смарт-устройств.
«Совместно с Министерством образования и науки мы готовим постановление об ограничении использования смарт-устройств в основных школах с сентября следующего года», – заявила министр здоровья Рийна Сиккут на пресс-конференции после заседания правительства в четверг, 26 сентября.
Однако вскоре после первоначального заявления советник министра образования Кристины Каллас сообщил, что этот вопрос до сих пор не обсуждался в правительстве и никакого соглашения нет.
Сиккут сослалась на обращение специалистов по детскому и психическому здоровью, в котором они призвали правительство установить четкие правила по ограничению использования гаджетов. Министр пообещала ответить авторам обращения.
Сиккут признала, что чрезмерное использование смарт-устройств может навредить здоровью детей. Также она отметила, что школы уже сейчас могут ограничивать использование детьми смарт-устройств в рамках своих правил внутреннего распорядка.