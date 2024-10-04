По числу дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и самокатчиков Тартумаа значительно опережает другие регионы Эстонии. Смотрите нашу видеоподборку!
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Видео ⟩ Будни Тарту: девушка на самокате лихо врезается в столб
В целом с начала нынешнего года в Тартумаа произошло 110 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей самокатов и велосипедистов, тогда как в прошлом году их было всего 72.
Согласно статистике Департамента транспорта, в других регионах Эстонии число подобных ДТП остается стабильным в течение многих лет, а где-то даже слегка снижается.