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Видео Будни Тарту: девушка на самокате лихо врезается в столб

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Фото: Kuvatõmmis videost

По числу дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и самокатчиков Тартумаа значительно опережает другие регионы Эстонии. Смотрите нашу видеоподборку!

В целом с начала нынешнего года в Тартумаа произошло 110 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей самокатов и велосипедистов, тогда как в прошлом году их было всего 72.

Согласно статистике Департамента транспорта, в других регионах Эстонии число подобных ДТП остается стабильным в течение многих лет, а где-то даже слегка снижается.

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