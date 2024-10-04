Во вторник утром в деревне Соодла, уезд Харьюмаа, произошла серьезная авария: грузовик сбил пожилую женщину на велосипеде. Родственники начали беспокоиться о ее отсутствии и обратились в полицию, благодаря чему личность пострадавшей была установлена. Несмотря на это, женщина по-прежнему находится в тяжелом состоянии в больнице.
Полиция установила личность велосипедистки, попавшей под грузовик в Харьюмаа – пострадавшая все еще в критическом состоянии
Инцидент произошел около 9:30 утра на 13-м километре шоссе Ягала-Кяравете. 64-летний водитель грузовика марки Scania, который находился за рулем в трезвом состоянии и имел все необходимые водительские права, сбил велосипедистку. Пожилая женщина получила серьезные травмы и была немедленно доставлена в больницу.
Полиция сообщила, что у пострадавшей не было при себе документов, поэтому во вторник правоохранители обратились за помощью к жителям, распространяя информацию о велосипеде пострадавшей. «Если кто-то узнает велосипед, изображенный на фотографии, или знает его владельца, просим позвонить в службу экстренной помощи по номеру 112», - говорится в заявлении Пыхьяской префектуры.
На данный момент продолжается расследование для выяснения всех обстоятельств этого трагического инцидента.