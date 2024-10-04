Полиция установила личность велосипедистки, попавшей под грузовик в Харьюмаа – пострадавшая все еще в критическом состоянии

Инцидент произошел около 9:30 утра на 13-м километре шоссе Ягала-Кяравете. 64-летний водитель грузовика марки Scania, который находился за рулем в трезвом состоянии и имел все необходимые водительские права, сбил велосипедистку. Пожилая женщина получила серьезные травмы и была немедленно доставлена в больницу.

Полиция сообщила, что у пострадавшей не было при себе документов, поэтому во вторник правоохранители обратились за помощью к жителям, распространяя информацию о велосипеде пострадавшей. «Если кто-то узнает велосипед, изображенный на фотографии, или знает его владельца, просим позвонить в службу экстренной помощи по номеру 112», - говорится в заявлении Пыхьяской префектуры.