ИВАН МАКАРОВ Политика для русскоязычных: выбираешь шило, получаешь мыло

Третьего варианта не предлагаю: профессиональные качества местных виртуальных брюзг в «гейропе» не пригодятся, так как там надо либо работать на износ, либо следует въехать туда с другой стороны, лучше всего - со стороны Африки. В «старые» страны Евросоюза бегут сейчас и из Украины, и с Ближнего Востока, и из России, так что ваше место там уже занято.

Я бы в Брюссель уехал отсель

Кстати, касается и политиков. Выборы в Европейский парламент уже прошли, следующие будут ох как нескоро. И я бы в Брюссель уехал отсель - но те, кто в Брюсселе, там прочно засели.

Наши евродепутаты стали таковыми не вдруг, свои первые и последующие политические опыты они производили на местном человечьем субстрате, росли над собой и другими, соответственно росло и доверие к ним нашего простодушного народа.

Но и там, в политических евровысотах, не забывают они о нас. Евродепутаты Юри Ратас и Яак Мадисон не забросили свои муниципальные бирюльки - заседают в Таллиннском городском собрании, как будто и не уезжали. Летуны знатные, сразу узнают землю в иллюминаторе и протекающую крышу дома своего плюс изъяны городской канализации.