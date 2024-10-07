Наблюдая за тем, как высокообразованные интернетные комментаторы при помощи «набора идиоматических выражений» клянут политиков, эстонское государство и желают ему краха и погибели, публицист Иван Макаров хочет сказать на это только две вещи, одну «лучше» другой. Первая: лучше плохая власть, чем никакая. Вторая: лучше тогда присоединитесь к программе переселения «соотечественников» и изучите все перспективы роста и соцобеспечения, которые сулит желанная Псковщина, если уверены, что сможете «откосить» от СВО.
ИВАН МАКАРОВ ⟩ Политика для русскоязычных: выбираешь шило, получаешь мыло
Широко распространенное мнение - дескать, политика есть грязное дело - имеет под собой почву, которую тем не менее легко выбить из-под ног этого предрассудка. Ну вот перешел человек из одной партии в другую - и он, значит, уже совсем по-другому измазан, точнее - окрашен.
То есть слишком много оттенков грязи получается. В природе такое встречается, в политике же небольшой страны есть ограничитель - тяга к монохромии, определяемая идеологической платформой и гарантируемая партийной дисциплиной.
Предубеждение по отношению к политикам как таковым сродни вековым предубеждениям по отношению к торговцам. Вообще-то политик - посредник между людьми и их государством, как и торговец - посредник между потребителями и производителями. Без такого посредничества не может существовать ни государство, ни производство.
Мир без торговцев и политиков
Представьте на момент, что вдруг отменят и торговцев, и политиков. Оголодавшие потребители внедрят стихийную продразверстку и станут делать набеги на фермы, которые скоро прикажут долго жить, а ставшую неуправляемой страну завоюют более терпимые по отношению к политикам - а, следовательно, более боеспособные - соседи.
Поэтому, когда высокообразованные интернетные комментаторы при помощи «набора идиоматических выражений» клянут политиков, эстонское государство и желают ему краха и погибели, могу сказать на это только две вещи, одна «лучше» другой.
Первая: лучше плохая власть, чем никакая.
Вторая: лучше тогда присоединитесь к программе переселения «соотечественников» и изучите все перспективы роста и соцобеспечения, которые сулит желанная Псковщина, если уверены, что сможете «откосить» от СВО.
Третьего варианта не предлагаю: профессиональные качества местных виртуальных брюзг в «гейропе» не пригодятся, так как там надо либо работать на износ, либо следует въехать туда с другой стороны, лучше всего - со стороны Африки. В «старые» страны Евросоюза бегут сейчас и из Украины, и с Ближнего Востока, и из России, так что ваше место там уже занято.
Я бы в Брюссель уехал отсель
Кстати, касается и политиков. Выборы в Европейский парламент уже прошли, следующие будут ох как нескоро. И я бы в Брюссель уехал отсель - но те, кто в Брюсселе, там прочно засели.
Наши евродепутаты стали таковыми не вдруг, свои первые и последующие политические опыты они производили на местном человечьем субстрате, росли над собой и другими, соответственно росло и доверие к ним нашего простодушного народа.
Но и там, в политических евровысотах, не забывают они о нас. Евродепутаты Юри Ратас и Яак Мадисон не забросили свои муниципальные бирюльки - заседают в Таллиннском городском собрании, как будто и не уезжали. Летуны знатные, сразу узнают землю в иллюминаторе и протекающую крышу дома своего плюс изъяны городской канализации.
А вот Яна Тоом больше не совмещает власть в Европарламенте с властью в Таллиннской городской думе. А ведь было дело, сиживал я с ней там по соседству и от мамы ее недалеко. И все было хорошо, но теперь вместо Яны Тоом там сидит другой заядлый центрист, недавний видный экреит Яак.
Я там благодаря ему и его избирателям несколько лет неплохо поработал, грех жаловаться. Разве только избирателям самим есть на что сетовать - выбирали классного молодого эстонского националиста ростом с баскетболиста, а просочился Иван. В буквальном смысле слова этого знакового.
Между прочим, нечто подобное испытали и русскоязычные центристские избиратели. Выбирали всем миром вообще-то мужчину Кылварта, а поехала женщина Тоом. «Партия заставила!, - уверяют сердобольные ласногорестные старушки, - Тоскует поди по нам…».
Вопрос самой себе
И ведь тоскует! Давненько уже никто из запуганных эстонских журналистов не обращался на эстонском языке ни к одному Степе, в сфере «нарушений прав русскоязычных» воцарился какой-то застой, даже центристам почти родной ЭТВ+ почему-то не приглашает Тоом на очередной бенефис; и вот в среду на своей страничке в фейсбуке она с опубликовала отчаянный призыв: «Вопрос в лоб. Как вы справляетесь с давлением и критикой в свой адрес? Особенно в том, что касается защиты прав русскоязычных? Ждем ваших вопросов в комментариях».
На всякий случай уточняю, что это евродепутат сама у себя спрашивает.
За сутки набралось тогда два комментария от эстонских читателей, хотя в видеоклипе Тоом проиллюстрировала наглядно сию свою борьбу за русскоязычных, потыкав ножичком в яблоко и содрав с него кожистый скальп: «Представляю себе, что это мой оппонент, и тру его на терке». Добавив, видимо, для тупых, что это была шутка.
Кажется, у афроевропейцев это вуду называется, но не в нем суть. Главное, чтобы яблоко не польское было… Но почему же так пассивны оказались затюканные националистами подзащитные евродепутата?
Есть основания полагать, что русскоязычные избиратели, командировавшие в Брюссель Михаила Кылварта и обнаружившие, что их, как говорится, «развели» и перевели драгоценные голоса околпаченных на личный счет Тоом, пока не определились, кто же в большей степени попрал их права: объегоривший их Кылварт или прихватизировавшая их бюллетени Тоом.
Элементарно: избирательные права русскоязычных граждан Эстонии растоптали оба, злоупотребив доверием людей именно по национальному признаку, так как, извините, других дураков ведь нет… Руссковыбирающие не назначали евродепутатом Тоом, но именно Тоом - их евродепутат.
В конце своего клипа госпожа Тоом позволяет себе немного доморощенного пафоса: «Если вам плюют в спину, то это значит, что вы идете впереди. Я в это верю».
Так не в спину же смачно плюнули избирателю. Не в спину. Но до следующих выборов люди утрутся и забудут.
Снова пошла масть
Но в итоге «русскоязычная» масть опять пошла, и Яна Тоом, сделав в четверг вечером репост новости с rus.postimees «Еврокомиссия подает на Эстонию в суд из-за касающихся виз правил», снабдила ее ликующим комментарием: «Но есть, как говорится, и хорошие новости. Вы помните, возможно, сагу с петицией о визовых ограничениях для россиян. И о рассмотрении петиции, и о нашей переписке с комиссаром Йоханссон... Руки опускались, но мы продолжали скандалить - в частности, поймали правительство на вранье. И вот наконец кабинет Йохансон среагировал. Отменить ограничения ЕК не в силах - в вопросах безопасности страна автономна в принятии решений, а бан оправдывали именно этим. А вот в суд подать Комиссия очень даже может. Я - рада. Безнаказанность наших властей давно перешла все мыслимые границы».
Да, именно для этого вы, уважаемые читатели, и выбирали Михаила Кылварта - чтобы он передал свои полномочия Яне Тоом, которая в Брюсселе отстаивала бы право жителей России ездить по «куршавелям».
Защищать интересы россиян, которые ее тоже туда не выбирали.
В комментарии появился риторический вопрос Риты Вялинг, кириллицей и на хорошем русском: «То есть, правильно ли я понимаю, что вы радуетесь тому, что вам удалось натравить на страну, гражданкой которой вы являетесь и интересы граждан которой вы вроде как должны представлять в ЕК, суд, который повлечет за собой определенные расходы для страны, и все это для защиты интересов граждан России?»
Ну вот видите - есть еще люди, которые все понимают. Штраф ведь вычтут не из доходов руссо туристо, а из средств социального обеспечения жителей Эстонии.