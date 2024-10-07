The Wall Street Journal: Виктор Бут вернулся к торговле оружием. Он участвовал в сделке по продаже автоматов йеменским хуситам

Виктор Бут в комментарии РБК назвал публикацию The Wall Street Journal вбросом ко дню рождения Владимира Путина. «Что касается моей позиции, то она следующая - я считаю, что хуситы, несмотря на недостаточность своих ресурсов, довольно умело делают свою работу. Они, по крайней мере за прошедший год, сбили более десяти американских разведывательных дронов, и так, что все торговые суда, которые принадлежат американцам или израильтянам, имеют большие сложности с проходом в Красное море. Ну и хотелось бы отметить, что в отсутствие значимых медийных персон американские СМИ используют раскрученный ими же в свое время бренд "оружейного барона", известный широким массам, и мое имя. И понятно, что все это делается для того, чтобы привлечь к своей публикации больше общественного внимания и поднять, видимо, просевшие сейчас рейтинги издания», - сказал он.