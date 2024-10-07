Как отметило MTÜ Ülestõusmin, решение было принято из-за серьезных управленческих нарушений, которые тормозили развитие школы и реализацию публично объявленной программы плавного перехода на обучение на эстонском языке, а также из-за распространения ложной информации в прессе, которая нанесла ущерб репутации школы.

В ходе внутреннего аудита были выявлены серьезные нарушения в ведении ключевых документов школы, включая Программу развития школы, учебный план и положение о плане деятельности.

«Документы не были обновлены в соответствии с новыми требованиями законодательства и внутренними предписаниями. Процедурные и содержательные нарушения не только затруднили процесс перехода на эстонский язык, но и негативно повлияли на организацию учебной и внеурочной работы, вызвали атмосферу нервозности и недоверия к руководству. Игнорирование важных предписаний правления и обращений родителей лишь усугубило ситуацию, - сообщил член правления MTÜ Ülestõusmine священник Виталий Гаврилов. - В результате родители направили владельцу школы и министру образования и науки жалобу с просьбой уволить директора».

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Правление MTÜ Ülestõusmine обещает приложить все усилия, чтобы в результате все выпускники смогли бы продолжить обучение на эстонском языке, сохраняя при этом навыки владения русским языком, что расширит их образовательные и профессиональные возможности.

Временно исполняющей обязанности директора школы назначена член правления MTÜ Ülestõusmine Наталья Китам.