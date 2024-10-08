5 октября в Вильнюсе собрались российские политэмигранты, украинские и эстонские политики, чтобы осмыслить текущий момент большой войны в Европе и ее будущее. Rus.Postimees на Форуме Свободной России поговорил с политологом из Киева Олесей Яхно о смыслах таких мероприятий, перспективах гарантий Запада для Киева, будущем Зеленского и многом другом.

Доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Олеся Яхно была одним из двух представителей Украины на XIII Форуме Свободной России. Другим украинским спикером стал депутат Верховной Рады Олег Дунда, цитаты которого есть в репортаже Rus.Postimees. Яхно прямо заявила, что возвращение Украины к границам 1991 года военным путем невозможно. Корреспондент Rus.Postimees уточнил у политолога ее видение текущей ситуации.