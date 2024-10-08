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Отключение от энергосистемы РФ может привести к дополнительному подорожанию электричества

Редактор: rus.postimees.ee
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В Эстонии этим летом электричество дорогое.
В Эстонии этим летом электричество дорогое. Фото: Matti_Ka"ma"ra"

Предстоящее отключение Эстонии от российской энергосистемы может еще больше увеличить счета потребителей за электроэнергию - насколько именно, станет ясно только после десинхронизации с энергосистемой РФ, запланированной на начало следующего года, пишет Rus.ERR.

Член правления системного оператора Elering Эрки Сапп сказал ERR, что биржевая цена на электроэнергию не должна вырасти в результате десинхронизации.

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«Поскольку генерирующие мощности останутся прежними, а мощности по передаче электроэнергии также останутся в целом прежними, это не должно повлиять на биржевую цену электроэнергии на сутки вперед», - пояснил он.

Однако по мнению руководителя отдела торговли электроэнергией Eesti Energia Армена Каспарова, после десинхронизации биржевая цена на электроэнергию может стать выше в определенные часы.

Все будет зависеть от того, сколько генерирующих мощностей Elering будет заранее резервировать для поддержания необходимой частоты.

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