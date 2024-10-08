Отключение от энергосистемы РФ может привести к дополнительному подорожанию электричества

Член правления системного оператора Elering Эрки Сапп сказал ERR, что биржевая цена на электроэнергию не должна вырасти в результате десинхронизации.

«Поскольку генерирующие мощности останутся прежними, а мощности по передаче электроэнергии также останутся в целом прежними, это не должно повлиять на биржевую цену электроэнергии на сутки вперед», - пояснил он.

Однако по мнению руководителя отдела торговли электроэнергией Eesti Energia Армена Каспарова, после десинхронизации биржевая цена на электроэнергию может стать выше в определенные часы.

Все будет зависеть от того, сколько генерирующих мощностей Elering будет заранее резервировать для поддержания необходимой частоты.