Предстоящее отключение Эстонии от российской энергосистемы может еще больше увеличить счета потребителей за электроэнергию - насколько именно, станет ясно только после десинхронизации с энергосистемой РФ, запланированной на начало следующего года, пишет Rus.ERR.
Отключение от энергосистемы РФ может привести к дополнительному подорожанию электричества
Член правления системного оператора Elering Эрки Сапп сказал ERR, что биржевая цена на электроэнергию не должна вырасти в результате десинхронизации.
«Поскольку генерирующие мощности останутся прежними, а мощности по передаче электроэнергии также останутся в целом прежними, это не должно повлиять на биржевую цену электроэнергии на сутки вперед», - пояснил он.
Однако по мнению руководителя отдела торговли электроэнергией Eesti Energia Армена Каспарова, после десинхронизации биржевая цена на электроэнергию может стать выше в определенные часы.
Все будет зависеть от того, сколько генерирующих мощностей Elering будет заранее резервировать для поддержания необходимой частоты.