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Аукцион Имущество обанкротившегося мебельного центра сильно упало в цене

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Имущество мебельного магазина Pesapuu выставлено на аукцион.
Имущество мебельного магазина Pesapuu выставлено на аукцион. Фото: Kohtutäiturite ja pankroti haldurite koda

Выставленное на торги имущество мебельного центра Pesapuu, обанкротившегося минувшей весной, существенно снизилось в цене, сообщает аукционный портал судебных исполнителей и банкротных управляющих.

Если в начале сентября стартовая цена имущества таллиннского мебельного центра Pesapuu составляла 20 000 евро, то теперь, после переоценки, его уценили до 15 000 евро.

Как и прежде, имущество Pesapuu продается as is - то есть в своем нынешнем состоянии, без каких-либо подтверждений и гарантий.

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