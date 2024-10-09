Выставленное на торги имущество мебельного центра Pesapuu, обанкротившегося минувшей весной, существенно снизилось в цене, сообщает аукционный портал судебных исполнителей и банкротных управляющих.
Для подписчиков
Аукцион ⟩ Имущество обанкротившегося мебельного центра сильно упало в цене
Если в начале сентября стартовая цена имущества таллиннского мебельного центра Pesapuu составляла 20 000 евро, то теперь, после переоценки, его уценили до 15 000 евро.
Как и прежде, имущество Pesapuu продается as is - то есть в своем нынешнем состоянии, без каких-либо подтверждений и гарантий.