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Новый сбой в системе EIS: тесты по русскому языку переносятся на ноябрь

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Домашняя страница системы EIS.
Домашняя страница системы EIS. Фото: Konstantin Sednev

В понедельник во время школьного теста на знание русского языка возник сбой в работе экзаменационной информационной системы (EIS), в результате чего было принято решение аннулировать результаты теста и перенести его на ноябрь.

Это уже не первый сбой в работе EIS: весной проблемы с системой возникали регулярно.

По словам Айми Пюуа, руководителя Экзаменационного и исследовательского центра Департамента по делам образования и молодежи (Harno), причины очередного сбоя в системе EIS до сих пор установить не удалось.

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