Историк советских и российских спецслужб, писатель Юрий Фельштинский в кулуарах XIII Форума Свободной России дал большое интервью Rus.Postimees о том, как меняется влияние Кремля на ЕС, чем опасен обмен политзеков на киллеров Путина, и как нужно поступать с гражданами РФ, которые живут в Эстонии и других странах Европы.

Юрий Фельштинский - американский историк российского происхождения, доктор исторических наук и философии, автор множества книг по истории спецслужб СССР и РФ, самой известной из которых является труд «ФСБ взрывает Россию». В ней подробно описана версия причастности российских спецслужб к серии взрывов домов в 1999 году. На фоне тех терактов была развязана Вторая чеченская война, что сделало из неизвестного россиянам Владимира Путина человека, который в итоге узурпировал всю власть в РФ.