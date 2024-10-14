Россия все чаще вербует лиц с двойным гражданством Эстонии и РФ, заявили в КаПо

«Эти люди сами по себе не являются проблемой. Россия создает эту проблему, находя среди этих лиц тех, кого можно завербовать. В последние годы это происходит все чаще», - цитирует ERR главу бюро Полиции безопасности Харриса Пуусеппа.

В КаПо говорят, что обладатели двойного гражданства, проживающие в РФ, представляют угрозу безопасности Эстонии, т.к. их могут завербовать российские спецслужбы для совершения преступлений.

ERR отмечает, что идея лишение таких людей гражданства уже обсуждалась, но эта мера потребует изменения Конституции.

«Это требует серьезной политической дискуссии, потому что для того, чтобы лишить кого-то гражданства, полученного по рождению, или признать кого-то гражданином, не получившим гражданство по рождению, необходимо внести изменения в Конституцию», - сказал в свою очередь руководитель отдела пограничной службы и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.

В спецкомиссии Рийгикогу по надзору за органами безопасности считают, что для обсуждения вопроса нужно дождаться официального предложения, а если эстонским спецслужбам не хватает ресурсов, то его необходимо выделить.

«Если со стороны России в Эстонию приходят люди с эстонским паспортом и занимаются тут не самыми правомерными делами, то для этого есть у нас силовые органы и они должны этим заниматься», - считает член спецкомиссии Рийгикогу по надзору за органами безопасности Лаури Лаатс.

Ранее историк российских спецслужб, писатель Юрий Фельштинский в интервью Rus.Postimees заявил, что российские паспорта в Эстонии и других странах ЕС должны быть запрещены.

«Есть инструмент борьбы с двойной лояльностью граждан. И этот инструмент не задействован до сих пор, в том числе в США. Это отмена двойного гражданства, - уверен Фельштинский. - Сейчас уже не мирное время. Эти правила должны меняться. И, кстати говоря, так было всю жизнь. В недавнем прошлом вообще-то людей интернировали. Во Вторую мировую войну немецкие граждане с паспортами нацистской Германии не могли жить в Великобритании».

Историк полагает, что всех официальных представителей России в ЕС следует воспринимать как потенциальных сотрудников спецслужб РФ. В том числе об этом автор книги «ФСБ взрывает Россию» рассказал в большом интервью.