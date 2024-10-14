Гражданин Бангладеш выиграл суд у эстонской полиции, которая приказала ему покинуть страну

В понедельник, 3 июня Департамент полиции и погранохраны (PPA) выдал предписание о выезде проживающему в Финляндии гражданину Бангладеш Абдулу Эдришу, который был приговорен к недельному заключению под стражей за превышение скорости и неповиновение полиции.