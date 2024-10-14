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Гражданин Бангладеш выиграл суд у эстонской полиции, которая приказала ему покинуть страну

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Абдул Эдриш в среду в Харьюском уездном суде.
Абдул Эдриш в среду в Харьюском уездном суде. Фото: Eero Vabamägi

На прошлой неделе Таллиннский административный суд отменил выданный Департаментом полиции и погранохраны запрет на въезд в Эстонию гражданину Бангладеш. Суд посчитал, что в полиции не оценили необходимость такого решения.

В понедельник, 3 июня Департамент полиции и погранохраны (PPA) выдал предписание о выезде проживающему в Финляндии гражданину Бангладеш Абдулу Эдришу, который был приговорен к недельному заключению под стражей за превышение скорости и неповиновение полиции.

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