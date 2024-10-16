«Одна из самых знаковых певиц и композиторов XXI века»: голос Лизы Джеррард в концерте «Мир Ханса Циммера» и не только

Уникальность Лизы Джеррард глазами ее соавторов

«Лиза совершенно не похожа ни на кого из тех, кого я встречал в музыкальной индустрии. У нее уникальный дар голоса и импровизации. Я никогда не видел человека, который мог бы так импровизировать на ходу. Обычно в студии она никогда не делает холостой прогон и не репетирует дубли. Это убивает момент, поэтому она просто делает это. И вы действительно должны быть готовы к записи, потому что, скорее всего, первый дубль будет тем, который попадет в кадр. В своей стихии она всегда живой исполнитель, когда у нее есть возможность это сделать», - рассказывает Джеймс Орр.