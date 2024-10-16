«Одна из самых знаковых певиц и композиторов XXI века»: голос Лизы Джеррард в концерте «Мир Ханса Циммера» и не только

Уникальное шоу «Мир Ханса Циммера» впервые приезжает в Таллинн. Музыка живого классика и самого титулованного композитора в мире музыки прозвучит 28 октября в Unibet Arena. 26 и 27 октября концерты пройдут в Вильнюсе и Риге. В рамках этого ни на что не похожего действия, которое неизменно собирает аншлаги по всему миру, иногда поет легендарная Лиза Джеррард из группы Dead Can Dance. Rus.Postimees поговорил с соавторами Джерард накануне явления настоящего волшебства.
Commentaries by Jules Maxwell, James Orr and Marcello De Francisci in English are available at the end of the text.
Вклад композитора Ханса Циммера в историю мирового кинематографа невозможно переоценить. Пожалуй, нет ни одного человека на Земле, который бы не знал его музыку, ведь она звучит в десятках самых известных фильмов последних нескольких десятилетий.
Мир Ханса Циммера - Новое измерение
«Гладиатор» Ридли Скотта, «Пираты Карибского моря» Гора Вербински, классика Джеймса Бонда «Не время умирать», «Интерстеллар» и «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Дюна» Дени Вильнева, «Миссия невыполнима», «Последний самурай», «Бегущий по лезвию 2049», «Перл Харбор», «Король Лев» и многие многие другие фильмы наполнены музыкой Циммера.
Ханс Циммер написал музыку для более чем 500 проектов, которые собрали в мировом прокате более 28 миллиардов долларов.
Работы Циммера известны своим уникальным стилем. Музыка композитора эмоциональна, мощна и красива, драматична и трогательна. И это признано не только зрителями и слушателями, но и критиками. Циммер - обладатель двух «Оскаров» (при 12 номинациях) и четырех «Грэмми» (при 15 номинациях). Этот композитор никогда не останавливается.
Впервые его авторское концертное шоу было представлено еще несколько лет назад, но оно постоянно изменяется с учетом новой музыки для новых фильмов. Зрелищное шоу «Мир Ханса Циммера - Новое измерение» дает возможность совершенно по-новому ощутить уникальную музыку кинокомпозитора. На фоне кадров из любимых фильмов на сцену выйдут более ста артистов: хор, оркестр и Лиза Джеррард, группа из десяти уникальных музыкантов вместе, с которыми на сцене играет Ханс Циммер.