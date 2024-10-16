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«Одна из самых знаковых певиц и композиторов XXI века»: голос Лизы Джеррард в концерте «Мир Ханса Циммера» и не только

Много красивой музыки
Легендарная австралийская певица Лиза Джеррард едет в Таллинн, чтобы выступить 28 октября в Unibet Arena в рамках мирового тура «Мир Ханса Циммера - Новое Измерение». Rus.Postimees поговорил с соавторами звезды. Фото: facebook.com/hanszimmerlive
Обновлено 16 октября 2024, 22:52
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Уникальное шоу «Мир Ханса Циммера» впервые приезжает в Таллинн. Музыка живого классика и самого титулованного композитора в мире музыки прозвучит 28 октября в Unibet Arena. 26 и 27 октября концерты пройдут в Вильнюсе и Риге. В рамках этого ни на что не похожего действия, которое неизменно собирает аншлаги по всему миру, иногда поет легендарная Лиза Джеррард из группы Dead Can Dance. Rus.Postimees поговорил с соавторами Джерард накануне явления настоящего волшебства.

Commentaries by Jules Maxwell, James Orr and Marcello De Francisci in English are available at the end of the text.

Вклад композитора Ханса Циммера в историю мирового кинематографа невозможно переоценить. Пожалуй, нет ни одного человека на Земле, который бы не знал его музыку, ведь она звучит в десятках самых известных фильмов последних нескольких десятилетий.

Мир Ханса Циммера - Новое измерение

«Гладиатор» Ридли Скотта, «Пираты Карибского моря» Гора Вербински, классика Джеймса Бонда «Не время умирать», «Интерстеллар» и «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Дюна» Дени Вильнева, «Миссия невыполнима», «Последний самурай», «Бегущий по лезвию 2049», «Перл Харбор», «Король Лев» и многие многие другие фильмы наполнены музыкой Циммера.

Ханс Циммер написал музыку для более чем 500 проектов, которые собрали в мировом прокате более 28 миллиардов долларов.

Ханс Циммер на одном из своих концертов.
Ханс Циммер на одном из своих концертов. Фото: facebook.com/hanszimmerlive

Работы Циммера известны своим уникальным стилем. Музыка композитора эмоциональна, мощна и красива, драматична и трогательна. И это признано не только зрителями и слушателями, но и критиками. Циммер - обладатель двух «Оскаров» (при 12 номинациях) и четырех «Грэмми» (при 15 номинациях). Этот композитор никогда не останавливается.

Впервые его авторское концертное шоу было представлено еще несколько лет назад, но оно постоянно изменяется с учетом новой музыки для новых фильмов. Зрелищное шоу «Мир Ханса Циммера - Новое измерение» дает возможность совершенно по-новому ощутить уникальную музыку кинокомпозитора. На фоне кадров из любимых фильмов на сцену выйдут более ста артистов: хор, оркестр и Лиза Джеррард, группа из десяти уникальных музыкантов вместе, с которыми на сцене играет Ханс Циммер.

Билеты на концерты Циммера раскупаются в первые дни после начала продаж. Мировые гастроли уже продлены на 2026 год.

Ханс и Лиза

Одной из центральных концерта иногда является появление на сцене абсолютно ни на кого не похожей певицы Лизы Джеррард. Ее голос стал легендой еще в 80-е годы, когда австралийка ворвалась в мир независимой музыки вместе с культовой группой Dead Can Dance.

Дружба Джеррард с Циммером началась с их совместной работы к фильму «Гладиатор» 2000 года. «Она приехала на три дня и осталась на три месяца», - вспоминал Циммер на выступлениях своего шоу в прежние годы о работе над этой пластинкой.

Саундтрек к «Гладиатору» пережил множество переизданий на физических носителях и до сих пор остается коллекционной ценностью. Заглавный трек альбома «Now We Are Free» неизменно звучит на каждом концерте Ханса Циммера. Этот трек является абсолютным рекордсменом Лизы Джеррард по количеству прослушиваний на стриминговых музыкальных платформах.

В ноябре 2024 года в прокат выходит сиквел «Gladiator II». Легендарная песня Циммера и Джеррард снова входит в саундтрек.

Одной из последних изданных совместных работ Джеррард и Циммера является саундтрек к фильмам Дени Вильнева «Дюна», где голос Лизы Джеррард невозможно спутать ни с чьим другим.

Лиза и Таллинн

Джеррард должна была впервые в истории выступить в Таллинне в 2022 году, когда группа Dead Can Dance ездила по миру со своим туром. Но в последний момент концерт в Таллинне был отменен по неназванным причинам.

Накануне несостоявшихся гастролей Rus.Postimees сделал большое интервью с легендарной певицей.

«Мое сердце разрывается, видя это невежество… Это неуважение к невинным людям… Но я не политик. Я лишь стараюсь заботиться о живом. О людях, животных. То, что происходит сейчас, это ужасное неуважение к общему для всех нас путешествию… Хрупкому пути, на котором мы находимся здесь…», - говорила певица в 2022 году о новой большой войне в Европе.

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«Смерть невозможно отменить. Но человека можно научить любви и терпимости. Это еще можно разжечь в человеке. Я поддерживаю безусловную любовь. Я не разбираюсь в политике, но стараюсь через свою работу нести красоту в этот мир… Когда я пою сейчас, я знаю, что эта струйка способна стать потоком чувствительности для тех, кто слышит… Это единственное, что я могу предложить… Для себя самой я нахожу убежище в своей работе…», - говорила Джеррард два года назад.

Лиза Джеррард (справа) за кулисами концерта Ханса Циммера в 2024 году.
Лиза Джеррард (справа) за кулисами концерта Ханса Циммера в 2024 году. Фото: Lisa Gerrard / Facebook

Корреспондент Rus.Postimees больше 25 лет является ценителем творчества Лизы Джеррард, которая постоянно сотрудничает с самыми разными композиторами в самых разных странах. В ожидании встречи с Джеррард, мы поговорили с тремя из ее соавторов: Джулсом Максвеллом (Jules Maxwell), Джеймсом Орром (James Orr) и Марчелло де Франчищи (Marcello De Francisci).

Первое знакомство с голосом Джеррард

«Первое, что я услышал в ее исполнении - это песня Dead Can Dance «The Host Of Seraphim» (альбом The Serpents Egg 1987 года - прим.ред.). Она есть в фильме BARAKA (1992), который демонстрировался перед сольными концертами Брендана Перри (лидер Dead Can Dance - прим.ред.)», - рассказал Rus.Postimees музыкант и соавтор Джеррард Джулс Максвелл.

«Это был 1987 год. Один из членов моей семьи прислал мне кассету с подборкой песен многих исполнителей, в которую входил трек Dead Can Dance. Помню, что я услышал этот трек и подумал, как было бы здорово поработать с этой певицей...», - рассказал нам Марчелло де Франчиши, который двадцать лет спустя реализовал свою мечту, начав совместную работу с Джеррард.

С тех пор Франчиши и Джерард выпустили шесть совместных альбомов.

«Как ни странно, первый раз я услышал, как поет Лиза, в студии с ней, когда мы впервые работали вместе. Я не очень хорошо знал ее работу как композитора и в рамках Dead Can Dance до этого. В каком-то смысле это было хорошо, так как я не был уверен, чего ожидать. Думаю, первое, что мы сделали, были некоторые тестовые записи в ее новой студии, и я был просто поражен, гадая, откуда взялся этот голос», - вспоминает Джеймс Орр.

Лиза Джеррард на одном из концертов Ханса Циммера.
Лиза Джеррард на одном из концертов Ханса Циммера. Фото: facebook.com/hanszimmerlive

Первый концерт

Из наших собеседников Джеймс Орр раньше других услышал Джеррард живьем.

«Это был ее сольный тур 2007 года. Первый концерт был в The Forum в нашем родном городе Мельбурне. Я выступал с ней на сцене, и все было размыто и чертовски нервно. Вообще я рос в музыке стиля гранж и не был хорошо знаком с Dead Can Dance и ее сольными работами до встречи с ней. Если бы я был ее ярым поклонником, то, полагаю, это бы значительно усложнило работу!», - рассказал Орр.

«Первый раз я услышал ее на концерте в Ванкувере, когда играл с ней. Меня пригласили в качестве клавишника в Dead Can Dance в 2012 году», - вспоминает Джулс Максвелл.

Марчелло де Франчищи узнал, что такое Лиза Джеррард на сцене, посетив концерте как раз в рамках того тура Dead Can Dance. «Она пригласила меня посетить концерт в Universal City Walk в Лос-Анджелесе в 2013 году», - вспоминает этот напарник легендарной певицы.

Начало совместной работы

И если Джулс Максвелл нашел общий язык с Джеррард в рамках Dead Can Dance, то истории сближения Франчиши и Орра с певицей различаются.

«В 2008 году я был нанят композитором Патриком Кэссиди (соавтор Джеррард с которым был записан альбом Immortal Memory - прим.ред.), чтобы сдать Лизе в аренду свою студию и поработать звукорежиссером на шоу Universal TV под названием "Короли" для MSNBC. Вскоре после этого она услышала мою музыку и попросила меня присоединиться к ней для записи нескольких саундтреков к фильмам», - говорит Марчелло де Франчищи о своей историю сближения со звездой.

«В то время я изучал звукорежиссуру. Один из наших преподавателей собрал группу студентов, чтобы помочь кому-то переехать и обустроить студию. Я понятия не имел, кому мы помогаем, пока не встретил Лизу. Мы встретились в саду ее новой студии. Она рылась в каких-то жестких дисках, что-то искала. Я спросил, могу ли я помочь. Мы разговорились. Буквально обо всем на свете. Очень просто нашли общий язык. Я предложил ей помогать в студии на постоянной основе. И всё. Это изменило ход моей жизни», - вспоминает Джеймс Орр.

Ханс Циммер и Лиза Джеррард.
Ханс Циммер и Лиза Джеррард. Фото: facebook.com/hanszimmerlive

Любимая работа в дискографии Лизы Джеррард

«Threshold с первого одноименного альбома Dead Can Dance», - указывает Джулс Максвелл на самую первую пластинку с участием Джеррард, которая были издана 40 лет назад в 1984 году.

«Их так много... Sacrifice (с сольного альбома Лизы Джеррард Duality 1998 года - прим.ред.), Host of the Seraphim, Now We Are Free», - не ограничивается одним название Марчелло де Франчищи.

«Что касается Dead Can Dance, то определенно The Host Of The Seraphim. Я из-за кулис видел, как она исполняет эту песню бесчисленное количество раз, и она все еще вызывает у меня мурашки. Нет ни одной похожей песни, - говорит Джеймс Орр. - Cantara также является моим личным фаворитом (песня с альбома Within The Realm Of A Dying Sun 1987 года - прим.ред.). Это потрясающая живая музыка, и Лиза действительно дает волю своей фантазии в ней. Это такая мощная песня, которую стоит увидеть».

«Что касается ее сольной работы, думаю, я бы сказал Whale Rider (саундтрек к фильму 2002 года - прим.ред.). Я знаю, через какое количество крови, пота и слез она прошла, чтобы создать этот саундтрек. С небольшой помощью она создала в этой пластинке нечто особенное и вечное», - говорит Джеймс Орр.

Любимая совместная запись

Каждый соавтор Джеррард имеет свои любимые совместные записи.

«Rising of the Moon. Это была песня, которую мы с ней играли на бис во время мирового турне Dead Can Dance 2012 года», - признается Джулс Максвелл.

Этот трек официально не издавался, но однажды Максвелл опубликовал в интернете концертную запись.

У Марчелло де Франчищи любимая совместная работа с Джеррард тоже связана с тем мировым туром Dead Can Dance.

«Мой любимый совместный трек - Of Love Undone (с альбома Twilight Kingdom 2014 года - прим.ред.). Это был первый трек, над которым мы работали вместе после альбома Samsara (саундтрек к одноименному фильму 2011 года - прим.ред.) после двухлетнего перерыва из-за ее гастролей с Dead Can Dance», - сказал Rus.Postimees Франчиши.

В 2022 году музыканты представили клип на эту песню, который был посвящен иранке Махсе Амини. В 2022 году девушка была убита полицейскими в Тегеране за отказ носить хиджаб, что вызвало масштабные протесты в стране против тирании уже 45 лет правящего в Иране режима.

У Джеймса Орра любимой совместной записью с Лизой Джеррард стал трек из из альбома для фильма West Of Sunshine, который вышел в 2017 году.

«Есть довольно неизвестный трек из саундтрека West Of Sunshine, который называется A New Day. Я не знаю почему, но это был тот трек, который я всегда хотел сделать с Лизой. Мне сложно слушать свою собственную работу после того, как она записана. Но эта запись мне всегда нравилась. Всякий раз, когда мне нужно почувствовать чувство безмятежности и покоя, я обращаюсь к ней», - рассказал композитор.

Уникальность Лизы Джеррард глазами ее соавторов

«Уникальность Лизы в ее намерении. Она передает что-то в комнату своим голосом. Благодаря этому она не похожа ни на кого другого», - отвечает Джулс Максвелл.

«Она одна из самых знаковых и великих певиц и композиторов XXI века», - уверен Марчелло де Франчищи.

«Лиза совершенно не похожа ни на кого из тех, кого я встречал в музыкальной индустрии. У нее уникальный дар голоса и импровизации. Я никогда не видел человека, который мог бы так импровизировать на ходу. Обычно в студии она никогда не делает холостой прогон и не репетирует дубли. Это убивает момент, поэтому она просто делает это. И вы действительно должны быть готовы к записи, потому что, скорее всего, первый дубль будет тем, который попадет в кадр. В своей стихии она всегда живой исполнитель, когда у нее есть возможность это сделать», - рассказывает Джеймс Орр.

Лиза Джеррард выступает в рамках шоу Ханса Циммера в 2019 году, Лондон, Великобритания.
Лиза Джеррард выступает в рамках шоу Ханса Циммера в 2019 году, Лондон, Великобритания. Фото: MAR/Capital Pictures/Scanpix

Орр отмечает, что работа с Джеррард всегда интересна.

«Она очень открытый соавтор. Я часто сталкивался со сложностями в совместной работе, когда может быть трудно эффективно общаться и управлять творческим процессом. Но Лиза очень поддерживающий соратник. Она прилагает все усилия, чтобы подбадривать и помогать тем, с кем работает, что само по себе нелегко. Однако, она также может быть прямолинейной и настойчивой, когда это необходимо», - рассказывает этот ее соавтор.

Уникальность Джеррард еще и в том, что она не боится экспериментов.

Ханс Циммер и Лиза Джеррард на одном из совместных концертов.
Ханс Циммер и Лиза Джеррард на одном из совместных концертов. Фото: facebook.com/hanszimmerlive

«Она всегда открыта для того, чтобы пробовать разные стили и жанры, и то, чего она раньше не делала. Я думаю, что многие люди могут быть удивлены ее собственными музыкальными вкусами. Она может видеть ценность во всех видах музыкальных жанров. Я помню, как однажды мы были на фестивале с Dead Can Dance в Афинах. Оказалось, что это был своего рода металлический фестиваль, и она действительно врубилась в Death metall, который предлагался в тот день», - вспоминает Джеймс Орр.

В подтверждение этих слов можно вспомнить одну из последних совместных работ Джеррард и Орра - Luna, которая выдержана в стилистике клубной танцевальной музыки.

«Я знаю Лизу 17 лет, и более преданного друга вы никогда не встретите. Она всегда будет заступаться за вас, независимо от обстоятельств. Все, кто с ней встречался, знают, что когда вы подружитесь с Лизой, вы обретете друга на всю жизнь. Я многим ей обязан лично и ценю ее дружбу так же сильно, как и ее музыкальные таланты», - говорит австралийский композитор.

Грядущее

На вопрос о будущих совместных работах с певицей все трое наших собеседников ответили утвердительно.

«Да, хотя пока не могу сказать, что это будет, когда и где именно. Зависит от графиков, доступности и всего такого. Но мы с Лизой часто общаемся, и работы будут!» - интригует Орр.

«Мы будем гастролировать с нашим альбомом Burn по Европе в январе и феврале 2025 года», - традиционно лаконичен Максвелл.

Расписание концертов Лизы Джеррард и Джулса Максвелла в 2025 году.
Расписание концертов Лизы Джеррард и Джулса Максвелла в 2025 году. Фото: из личного архива Jules Maxvell

«В настоящее время мы находимся в нескольких месяцах от выпуска продолжения альбома EXAUDIA 2022 года под названием The Poetry of Life. Там невероятный состав приглашенных артистов. А также готовится выпуск саундтрека к фильму, над которым мы только что работали, под названием Gunyo Cholo, - рассказал Марчелло де Франчиши о ближайших совместных с Лизой Джеррард релизах.

Стоит отметить, что в 2023 году трек Лизы Джеррард, который был записан вместе с Джулсом Максвеллом, вошел в альбом-сборник Heal The Sky. Пластинку подготовил Борис Гребенщиков. Все вырученные от продажи пластинки средства идут на помощь самой большой детской больнице Украины, киевской клинике Охматдет.

Уже после того как был готов этот материал, Лиза Джеррард представила новую работу On An Ocean, записанную вместе еще с одним ее регулярным соавтором Джеффом Рона.

Кроме того, состоялся анонс новой пластинки Come Tenderness, которая выйдет 15 ноября 2024 года.

Все детали о концерте «Мир Ханс Циммер - Новое Измерение», который пройдет в Таллинне 28 октября, доступны на сайте организатора. Организаторы концерта пояснили, что изначально планировался приезд на это выступление в Таллинн и Лизы Джеррард, но в осенней части тура «Мир Ханс Циммер - Новое Измерение» ее заменяет другая певица. «Шоу по-прежнему великолепно», - уточнили организаторы, выразив надежду, что Джеррард приедет в Эстонию в будущем.

Jules Maxwell, James Orr and Marcello De Francisci about Lisa Gerrard (English)

Do you remember when you first heard Lisa's voice?

«'Host of the Seraphim' as part of the soundtrack to the movie 'Baraka' which was being shown ahead of a Brendan Perry solo concert in St. Petersburg», - Jules Maxwell.

«1987 A family member sent me a compilation tape of many artists that included a Dead Can Dance track. I heard it and thought how amazing it would be to work with this singer...», - Marcello De Francisci.

«Strangely enough, the first time I actually heard Lisa sing was in the studio with her the first time we worked together. I didn't really know her work as a composer and with Dead Can Dance prior to that. In some ways that was a good thing as I wasn't sure what to expect. I think the first thing we did were some test recordings in her new studio and i was just floored wondering where this voice came from», - James Orr.

Do you remember when and where you first heard Lisa at a concert?

«The first time I heard her in a concert was in Vancouver when I was playing with her», - Jules Maxwell.

«She invited me to attend a Dead Can Dance concert at the Universal City Walk in Los Angeles in 2013», - Marcello De Francisci.

«Heh, yes believe it or not it was actually her 2007 solo tour, the first gig being at The Forum in our hometown of Melbourne. I was onstage performing with her, and it was all a blur and nerve-wracking as hell. I suppose it's fairly rare that I get to experience Lisa in concert as a concert-goer as such. I was a grunge kid growing up and wasn't that familiar with DCD and her solo works before meeting her. If I was a hardcore fan I suppose it would've made the job much harder!», - James Orr.

When and how did you start working together?

«I was invited to be a keyboard player for Dead Can Dance in 2012», - Jules Maxwell.

«In 2008 I was hired to rent my studio out to her by composer Patrick Cassidy and work as an recording engineer on a Universal TV show titled 'Kings' for MSNBC. Very shortly after she heard my music and asked me to join her on a few film scores», - Marcello De Francisci.

«I was studying audio engineering at the time. One of our instructors gathered a group of students together to assist someone help move and set up their studios. I literally had no idea who it was until I met Lisa. We met outside in the garden of her new studio; she was rummaging through some hard drives and USB dongles looking for something. I asked if I could help. We got to chatting, about anything and everything and just hit it off. I offered to help her out in the studio on an ongoing basis and that was that. It changed the course of life», - James Orr.

Which Lisa track/album can you listen to over and over again and why? Apart from your joint works, of course.

«'Threshold' from the first DCD album 'Dead Can Dance'», - Jules Maxwell.

«So many... 'Sacrifice', 'Host of the Seraphim', 'Now We Are Free'», - Marcello De Francisci.

«In terms of DCD, definitely The 'Host Of The Seraphim'. I've watched her perform that song countless times sidestage and it still gives me goosebumps. There's no song quite like it. 'Cantara' is also a personal favorite; it's a cracker live and Lisa really let's loose with that one. It's such a powerful song to witness. In regards to her solo work, I think I'd say 'Whale Rider'. I know the blood, sweat and tears she went through to make that soundtrack, and with little help. She made something special and everlasting there», - James Orr.

Name one of your joint tracks that is especially dear to you. Why this track?

«'Rising of the Moon'. This was the song she and I played as an encore on the 2012 DCD world tour», - Jules Maxwell.

«'Of Love Undone' first track we collaborated on since we had worked on 'Samsara' after taking a break for two years due to her touring with DCD», - Marcello De Francisci.

«There's a pretty unknown track off the 'West Of Sunshine' soundtrack, called 'A New Day'. I don't know, but it was always the kind of track I wanted to do with Lisa. I find it difficult listening to my own work after the fact, but I always liked that one. Whenever I need to feel a sense of serenity and peace, I turn to that one», - James Orr.

In your opinion, what is unique about Lisa, her vocals, your personal experience of working with her?

«What is unique about Lisa is her intention. She channels something in the room with her voice. Because of this she is like no other», - Jules Maxwell.

«She is once of the most iconic greatest singer/composer of the 21st century», - Marcello De Francisci.

«Lisa is quite unlike anyone else I've met in the music industry. She has a singlular gift with her voice, and for improvisation. I've never seen someone so able to improvise on the spot. Typically in the studio, she will never do a "dry run" or rehearse takes. It kills the moment, so she just goes for it. You really have to be ready with the recording because it's likely the first take that's the one that makes the cut. I think she is in her element as a live performer when she has the opportunity to do this.

She is also a very open collaborator. I've often found collaborating difficult; it can be tricky to communicate effectively and navigate the creative process. Lisa is such a supportive collaborator; she makes every effort to encourage and facilitate those she works with, which is no easy task. But she can also be forthright and assertive when she needs to be.

She's alwats open to try different styles and genres and things she hasn't done before. I think a lot of people might be surprised by her own personal music tastes; she can see the value in all kinds of music genres. I remember one time we were at a festival with DCD in Athens. It rurned out it was kind of a metal festival, and she was really digging the death metal on offer that day.

I've known Lisa for 17 years and a more fierce friend you would never meet. She will always go in to bat for you, no matter the circumstances. Anyone who knows here knows that when you make a friend of Lisa, you make a friend for life. And she is so down to earth. I owe her a lot personally and value her friendship just as much as her musical talents», - James Orr.

Are we waiting for your new joint works? What and when will it be?

«We will be touring our Burn album in Europe in January and February 2025», - Jules Maxwell.

«We are currently a few months off from releasing the sequel to 'EXAUDIA' album titled 'The Poetry of Life' with an incredible cast of guest artists in addition to releasing a soundtrack score for a film we just worked on titled 'Gunyo Cholo'», - Marcello De Francisci.

«Yes, although I can't say when and where exactly just yet. Depends on schedules and availability and all that. But me and Lisa communicate frequently and there will be works coming!», - James Orr.

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