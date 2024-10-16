«Одна из самых знаковых певиц и композиторов XXI века»: Лиза Джеррард выступит в Таллинне в рамках концерта «Мир Ханса Циммера»

У Джеймса Орра любимой совместной записью с Лизой Джеррард стал трек из из альбома для фильма West Of Sunshine, который вышел в 2017 году.

«Есть довольно неизвестный трек из саундтрека West Of Sunshine, который называется A New Day. Я не знаю почему, но это был тот трек, который я всегда хотел сделать с Лизой. Мне сложно слушать свою собственную работу после того, как она записана. Но эта запись мне всегда нравилась. Всякий раз, когда мне нужно почувствовать чувство безмятежности и покоя, я обращаюсь к ней», - рассказал композитор.

Уникальность Лизы Джеррард глазами его соавторов

«Уникальность Лизы в ее намерении. Она передает что-то в комнату своим голосом. Благодаря этому она не похожа ни на кого другого», - отвечает Джулс Максвелл.

«Она одна из самых знаковых и великих певиц и композиторов XXI века», - уверен Марчелло де Франчищи.