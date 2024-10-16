Ср, 16.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

«Одна из самых знаковых певиц и композиторов XXI века»: Лиза Джеррард выступит в Таллинне в рамках концерта «Мир Ханса Циммера»

Много красивой музыки
Легендарная австралийская певица Лиза Джеррард едет в Таллинн, чтобы выступить 28 октября в Unibet Arena в рамках мирового тура «Мир Ханса Циммера - Новое Измерение». Rus.Postimees поговорил с соавторами звезды. Фото: facebook.com/hanszimmerlive
Copy

Уникальное шоу «Мир Ханса Циммера» впервые приезжает в Таллинн. Музыка живого классика и самого титулованного композитора в мире музыки прозвучит 28 октября в Unibet Arena. 26 и 27 октября концерты пройдут в Вильнюсе и Риге. В рамках этого ни на что не похожего действия, которое неизменно собирает аншлаги по всему миру, будет петь легендарная Лиза Джеррард из группы Dead Can Dance. Rus.Postimees поговорил с соавторами Джеррард накануне явления настоящего волшебства.

Мир Ханса Циммера - Новое Измерение

Вклад композитора Ханса Циммера в историю мирового кинематографа невозможно переоценить. Пожалуй, нет ни одного человека на Земле, который бы не знал его музыку, ведь она звучит в десятках самых известных фильмов последних нескольких десятилетий.

«Гладиатор» Ридли Скотта, «Пираты Карибского моря» Гора Вербински, классика Джеймса Бонда «Не время умирать», «Интерстеллар» и «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Дюна» Дени Вильнева, «Миссия невыполнима», «Последний самурай», «Бегущий по лезвию 2049», «Перл Харбор», «Король Лев» и многие многие другие фильмы наполнены музыкой Циммера.

Ханс Циммер написал музыку для более чем 500 проектов, которые собрали в мировом прокате более 28 миллиардов долларов.

Ханс Циммер на одном из своих концертов.
Ханс Циммер на одном из своих концертов. Фото: facebook.com/hanszimmerlive

Работы Циммера известны своим уникальным стилем. Музыка композитора эмоциональна, мощна и красива, драматична и трогательна. И это признано не только зрителями и слушателями, но и критиками. Циммер обладатель двух «Оскаров» (при 12 номинациях) и четырех «Грэмми» (при 15 номинациях). Этот композитор никогда не останавливается.

Впервые его авторское концертное шоу было представлено еще несколько лет назад, но оно постоянно изменяется с учетом новой музыки для новых фильмов. Зрелищное шоу «Мир Ханса Циммера - Новое Измерение» дает возможность совершенно по-новому ощутить уникальную музыку кинокомпозитора. На фоне кадров из любимых фильмов на сцену выйдут более ста артистов: хор, оркестр и Лиза Джеррард, группа из десяти уникальных музыкантов вместе, с которыми на сцене играет Ханс Циммер.

Билеты на концерты Циммера раскупаются в первые дни после начала продаж. Мировые гастроли уже продлены на 2026 год.

Ханс и Лиза

Одной из центральных частей каждого концерта, несомненно, является появление на сцене абсолютно ни на кого не похожей певицы Лизы Джеррард. Ее голос стал легендой еще в 80-е годы, когда австралийка ворвалась в мир независимой музыки вместе с культовой группой Dead Can Dance.

Дружба Джеррард с Циммером началась с их совместной работы к фильму «Гладиатор» 2000 года. «Она приехала на три дня и осталась на три месяца», - вспоминал Циммер на выступлениях своего шоу в прежние годы о работе над этой пластинкой.

Саундтрек к «Гладиатору» пережил множество переизданий на физических носителях и до сих пор остается коллекционной ценностью. Заглавный трек альбома «Now We Are Free» неизменно звучит на каждом концерте Ханса Циммера. Этот трек является абсолютным рекордмсеном Лизы Джеррард по количеству прослушиваний на стриминговых музыкальных платформах.

В ноябре 2024 года в прокат выходит сиквел «Gladiator II». Легендарная песня Циммера и Джеррард снова входит в саундтрек.

Одной из последних изданных совместных работ Джеррард и Циммера является саундтрек к фильмам Дени Вильнева «Дюна», где голос Лизы Джеррард невозможно спутать ни с чьим другим.

Лиза и Таллинн

Джеррард должна была впервые в истории выступить в Таллинне в 2022 году, когда группа Dead Can Dance ездила по миру со своим туром. Но в последний момент весь тур был отменен по неназванным причинам.

Накануне несостоявшихся гастролей Rus.Postimees сделал большое интервью с легендарной певицей.

«Мое сердце разрывается, видя это невежество… Это неуважение к невинным людям… Но я не политик. Я лишь стараюсь заботиться о живом. О людях, животных. То, что происходит сейчас, это ужасное неуважение к общему для всех нас путешествию… Хрупкому пути, на котором мы находимся здесь…», - говорила певица в 2022 году о новой большой войне в Европе.

Читайте также

«Смерть невозможно отменить. Но человека можно научить любви и терпимости. Это еще можно разжечь в человеке. Я поддерживаю безусловную любовь. Я не разбираюсь в политике, но стараюсь через свою работу нести красоту в этот мир… Когда я пою сейчас, я знаю, что эта струйка способна стать потоком чувствительности для тех, кто слышит… Это единственное, что я могу предложить… Для себя самой я нахожу убежище в своей работе…», - говорила Джеррард два года назад.

Спустя два года голос Лизы Джеррард все же прозвучит в Эстонии.

Лиза Джеррард (справа) за кулисами концерта Ханса Циммера в 2024 году.
Лиза Джеррард (справа) за кулисами концерта Ханса Циммера в 2024 году. Фото: Lisa Gerrard / Facebook

Корреспондент Rus.Postimees больше 25 лет является ценителем творчества Лизы Джеррард, которая постоянно сотрудничает с самыми разными композиторами в самых разных странах. В ожидании встречи с Джеррард, мы поговорили с тремя из ее соавторов: Джулсом Максвеллом (Jules Maxwell), Джеймсом Орром (James Orr) и Марчелло де Франчищи (Marcello De Francisci).

Первое знакомство с голосом Джеррард

«Первое, что я услышал с ее голосом - это песня Dead Can Dance «The Host Of Seraphim» (альбом The Serpents Egg 1987 года - прим.ред.). Она есть в фильме BARAKA (1992), который демонстрировался перед сольными концертами Брендана Перри (лидер Dead Can Dance - прим.ред.)», - рассказал Rus.Postimees музыкант и соавтор Джеррард Джулс Максвелл.

«Это был 1987 год. Один из членов моей семьи прислал мне кассету с подборкой песен многих исполнителей, в которую входил трек Dead Can Dance. Помню, что я услышал этот трек и подумал, как было бы здорово поработать с этой певицей...», - рассказал нам Марчелло де Франчищи, который двадцать лет спустя реализовал свою мечту, начав совместную работу с Джеррард.

С тех пор Франчищи и Джерард выпустили шесть совместных альбомов.

«Как ни странно, первый раз я услышал, как поет Лиза, в студии с ней, когда мы впервые работали вместе. Я не очень хорошо знал ее работу как композитора и в рамках Dead Can Dance до этого. В каком-то смысле это было хорошо, так как я не был уверен, чего ожидать. Думаю, первое, что мы сделали, были некоторые тестовые записи в ее новой студии, и я был просто поражен, гадая, откуда взялся этот голос», - вспоминает Джеймс Орр.

Лиза Джеррард на одном из концертов Ханса Циммера.
Лиза Джеррард на одном из концертов Ханса Циммера. Фото: facebook.com/hanszimmerlive

Первый концерт

Из наших собеседников Джеймс Орр раньше других услышал Джеррард живьем.

«Это был ее сольный тур 2007 года. Первый концерт был в The Forum в нашем родном городе Мельбурне. Я выступал с ней на сцене, и все было размыто и чертовски нервно. Вообще я рос в музыке стиля гранж и не был хорошо знаком с Dead Can Dance и ее сольными работами до встречи с ней. Если бы я был ее ярым поклонником, то, полагаю, это бы значительно усложнило работу!», - рассказал Орр.

«Первый раз я услышал ее на концерте в Ванкувере, когда играл с ней. Меня пригласили в качестве клавишника в Dead Can Dance в 2012 году», - вспоминает Джулс Максвелл.

Марчелло де Франчищи узнал, что такое Лиза Джеррард на сцене, посетив концерте как раз в рамках того тура Dead Can Dance. «Она пригласила меня посетить концерт в Universal City Walk в Лос-Анджелесе в 2013 году», - вспоминает этот напарник легендарной певицы.

Начало совместной работы

И если Джулс Максвелл нашел общий язык с Джеррард в рамках Dead Can Dance, то истории сближения Франчищи и Орра с певицей отличаются.

«В 2008 году я был нанят композитором Патриком Кэссиди (соавтор Джеррард с которым был записан альбом Immortal Memory - прим.ред.), чтобы сдать Лизе в аренду свою студию и поработать звукорежиссером на шоу Universal TV под названием "Короли" для MSNBC. Вскоре после этого она услышала мою музыку и попросила меня присоединиться к ней для записи нескольких саундтреков к фильмам», - говорит Марчелло де Франчищи о своей историю сближения со звездой.

«В то время я изучал звукорежиссуру. Один из наших преподавателей собрал группу студентов, чтобы помочь кому-то переехать и обустроить студию. Я понятия не имел, кому мы помогаем, пока не встретил Лизу. Мы встретились в саду ее новой студии. Она рылась в каких-то жестких дисках в поисках чего-то. Я спросил, могу ли я помочь. Мы разговорились. Буквально обо всем на свете. Очень просто нашли общий язык. Я предложил ей помогать в студии на постоянной основе. И все. Это изменило ход моей жизни», - вспоминает Джеймс Орр.

Ханс Циммер и Лиза Джеррард.
Ханс Циммер и Лиза Джеррард. Фото: facebook.com/hanszimmerlive

Любимая работа в дискографии Лизы Джеррард

«Threshold с первого одноименного альбома Dead Can Dance», - указывает Джулс Максвелл на самую первую пластинку с участием Джеррард, которая были издана 40 лет назад в 1984 году.

«Их так много... Sacrifice (с сольного альбома Лизы Джеррард Duality 1998 года - прим.ред.), Host of the Seraphim, Now We Are Free», - не ограничивается одним название Марчелло де Франчищи.

«Что касается Dead Can Dance, то определенно The Host Of The Seraphim. Я из-за кулис видел, как она исполняет эту песню бесчисленное количество раз, и она все еще вызывает у меня мурашки. Нет ни одной похожей песни, - говорит Джеймс Орр. - Cantara также является моим личным фаворитом (песня с альбома Within The Realm Of A Dying Sun 1987 года - прим.ред.). Это потрясающая живая музыка, и Лиза действительно дает волю своей фантазии в ней. Это такая мощная песня, которую стоит увидеть».

«Что касается ее сольной работы, думаю, я бы сказал Whale Rider (саундтрек к фильму 2002 года - прим.ред.). Я знаю, через сколько крови, пота и слез она прошла, чтобы создать этот саундтрек. С небольшой помощью она создала в этой пластинке что-то особенное и вечное», - говорит Джеймс Орр.

Любимая совместная запись

Каждый соавтор Джеррард имеет свои любимые совместные записи.

«Rising of the Moon. Это была песня, которую мы с ней играли на бис во время мирового турне Dead Can Dance 2012 года», - признается Джулс Максвелл.

Этот трек официально не издавался, но однажды Максвелл опубликовал в интернете концертную запись.

У Марчелло де Фрачищи любимая совместная работа с Джеррард тоже связана с тем мировым туром Dead Can Dance.

«Мой любимый совместный трек - Of Love Undone (с альбома Twilight Kingdom 2014 года - прим.ред.). Это был первый трек, над которым мы работали вместе после альбома Samsara (саундтрек к одноименному фильму 2011 года - прим.ред.) после двухлетнего перерыва из-за ее гастролей с Dead Can Dance», - сказал Rus.Postimees Франчищи.

В 2022 году музыканты представили клип на эту песню, который был посвящен иранке Махсе Амини. В 2022 году девушка была убита полицейскими в Тегеране за отказ носить хиджаб, что вызвало масштабные протесты в стране против тирании уже 45 лет правящего в Иране режима.

У Джеймса Орра любимой совместной записью с Лизой Джеррард стал трек из из альбома для фильма West Of Sunshine, который вышел в 2017 году.

«Есть довольно неизвестный трек из саундтрека West Of Sunshine, который называется A New Day. Я не знаю почему, но это был тот трек, который я всегда хотел сделать с Лизой. Мне сложно слушать свою собственную работу после того, как она записана. Но эта запись мне всегда нравилась. Всякий раз, когда мне нужно почувствовать чувство безмятежности и покоя, я обращаюсь к ней», - рассказал композитор.

Уникальность Лизы Джеррард глазами его соавторов

«Уникальность Лизы в ее намерении. Она передает что-то в комнату своим голосом. Благодаря этому она не похожа ни на кого другого», - отвечает Джулс Максвелл.

«Она одна из самых знаковых и великих певиц и композиторов XXI века», - уверен Марчелло де Франчищи.

«Лиза совершенно не похожа ни на кого из тех, кого я встречал в музыкальной индустрии. У нее уникальный дар голоса и импровизации. Я никогда не видел человека, который мог бы так импровизировать на ходу. Обычно в студии она никогда не делает «холостой прогон» или репетирует дубли. Это убивает момент, поэтому она просто делает это. И вы действительно должны быть готовы к записи, потому что, скорее всего, первый дубль будет тем, который попадет в кадр. В своей стихии она всегда живой исполнитель, когда у нее есть возможность это сделать», - рассказывает Джеймс Орр.

Лиза Джеррард выступает в рамках шоу Ханса Циммера в 2019 году, Лондон, Великобритания.
Лиза Джеррард выступает в рамках шоу Ханса Циммера в 2019 году, Лондон, Великобритания. Фото: MAR/Capital Pictures/Scanpix

Орр отмечает, что работа с Джеррард всегда интересна.

«Она очень открытый соавтор. Я часто сталкивался со сложностями в совместной работе, когда может быть сложно эффективно общаться и управлять творческим процессом. Но Лиза очень поддерживающий соратник. Она прилагает все усилия, чтобы подбадривать и помогать тем, с кем работает, что само по себе нелегко. Однако, она также может быть прямолинейной и настойчивой, когда это необходимо», - рассказывает этот ее соавтор.

Уникальность Джеррард еще и в том, что она не боится экспериментов.

Ханс Циммер и Лиза Джеррард на одном из совместных концертов.
Ханс Циммер и Лиза Джеррард на одном из совместных концертов. Фото: facebook.com/hanszimmerlive

«Она всегда открыта для того, чтобы пробовать разные стили и жанры, и то, чего она раньше не делала. Я думаю, что многие люди могут быть удивлены ее собственными музыкальными вкусами. Она может видеть ценность во всех видах музыкальных жанров. Я помню, как однажды мы были на фестивале с Dead Can Dance в Афинах. Оказалось, что это был своего рода металлический фестиваль, и она действительно врубилась в Death metall, который предлагался в тот день», - вспоминает Джеймс Орр.

В подтверждение этих слов можно вспомнить одну из последних совместных работ Джеррард и Орра - Luna, которая выдержана в стилистике клубной танцевальной музыки.

«Я знаю Лизу 17 лет, и более преданного друга вы никогда не встретите. Она всегда будет заступаться за вас, независимо от обстоятельств. Все, кто с ней встречался, знают, что когда вы подружитесь с Лизой, вы обретете друга на всю жизнь. Я многим ей обязан лично и ценю ее дружбу так же сильно, как и ее музыкальные таланты», - говорит австралийский композитор.

Грядущее

На вопрос о будущих совместных работах с певицей все трое наших собеседников ответили утвердительно.

«Да, хотя пока не могу сказать, что это будет, когда и где именно. Зависит от графиков, доступности и всего такого. Но мы с Лизой часто общаемся, и работы будут!», - интригует Орр.

«Мы будем гастролировать с нашим альбомом Burn по Европе в январе и феврале 2025 года», - традиционно лаконичен Максвелл.

Расписание концертов Лизы Джеррард и Джулса Максвелла в 2025 году.
Расписание концертов Лизы Джеррард и Джулса Максвелла в 2025 году. Фото: из личного архива Jules Maxvell

«В настоящее время мы находимся в нескольких месяцах от выпуска продолжения альбома EXAUDIA 2022 года под названием «The Poetry of Life». Там невероятный состав приглашенных артистов. А также готовится выпуск саундтрека к фильму, над которым мы только что работали, под названием «Gunyo Cholo», - рассказал Марчелло де Франчищи о ближайших совместных с Лизой Джеррард релизах.

Стоит отметить, что в 2023 году трек Лизы Джеррард, который был записан вместе с Джулсом Максвеллом, вошел в альбом-сборник Heal The Sky. Пластинку подготовил Борис Гребенщиков. Все вырученные от продажи пластинки средства идут на помощь самой большой детской больнице Украины, киевской клиники Охматдет.

Уже после того, как был готов этот текст Лиза Джеррард представила новую работу «On An Ocean», записанную вместе еще с одним ее регулярным соавтором Джеффом Рона.

Кроме того, состоялся анонс новой пластинки «Come Tenderness», которая выйдет 15 ноября 2024 года.

Все детали о концерте «Мир Ханс Циммер - Новое Измерение», который пройдет в Таллинне 28 октября с участием Лизы Джеррард, доступны на сайте организатора.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх