«Одна из самых знаковых певиц и композиторов XXI века»: Лиза Джеррард выступит в Таллинне в рамках концерта «Мир Ханса Циммера»

Любимая работа в дискографии Лизы Джеррард

«Их так много... Sacrifice (с сольного альбома Лизы Джеррард Duality 1998 года - прим.ред. ), Host of the Seraphim, Now We Are Free», - не ограничивается одним название Марчелло де Франчищи.

«Что касается Dead Can Dance, то определенно The Host Of The Seraphim. Я из-за кулис видел, как она исполняет эту песню бесчисленное количество раз, и она все еще вызывает у меня мурашки. Нет ни одной похожей песни, - говорит Джеймс Орр. - Cantara также является моим личным фаворитом (песня с альбома Within The Realm Of A Dying Sun 1987 года - прим.ред.). Это потрясающая живая музыка, и Лиза действительно дает волю своей фантазии в ней. Это такая мощная песня, которую стоит увидеть».