Видео В Тарту произошло знаковое событие, за которым наблюдала вся Эстония

Город Тарту объявил об этом событии заранее, чтобы, с одной стороны, привлечь внимание к новому этапу в развитии города, а с другой - обеспечить безопасность как самих работ по сносу, так и горожан, которые соберутся посмотреть на увлекательный процесс.

Дымовая труба бывшей котельной - одно из самых высоких сооружений в Эстонии.

Высота тартуской трубы - 90 метров. Сравнение с другими высотками Эстонии очень наглядно. Фото: Kalle Paas / Facebook

В радиусе 200 метров вокруг дымовой трубы была создана зона безопасности, нахождение посторонних лиц в которой было строго запрещено. Зона безопасности также охватывала участок между рекой Эмайыги и каналом Анне.

Границы зоны были обозначены сигнальными лентами, а за безопасностью и порядком следили охранники.

Зона безопасности, которая действует сегодня с 9 до 12. Фото: TPM

Участок улицы Туру временно перекрыли, и движение было перенаправлено. Всех просили следовать временным дорожным знакам. Движение на реке Эмайыги также было приостановлено. Полеты дронов в районе проведения работ были строго запрещены.

Наблюдать за сносом дымохода можно было с пляжа на канале Анне, откуда открывался хороший вид на трубу. По данным журналиста Tartu Postimees, понаблюдать за сносом пришли сотни людей.

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На месте бывшей котельной планируется построить квартал «Катламяэ» с жилыми и коммерческими зданиями. Postimees вел прямую трансляцию с места события. Смотрите в записи, как рухнула труба (сам момент взрыва в конце видео).