Сб, 19.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Видео В Тарту произошло знаковое событие, за которым наблюдала вся Эстония

Обновлено 19 октября 2024, 11:50
Copy

В субботу, 19 октября, с 9 до 12 часов велись работы по сносу дымовой трубы бывшей котельной на улице Туру.

Город Тарту объявил об этом событии заранее, чтобы, с одной стороны, привлечь внимание к новому этапу в развитии города, а с другой - обеспечить безопасность как самих работ по сносу, так и горожан, которые соберутся посмотреть на увлекательный процесс.  

Дымовая труба бывшей котельной - одно из самых высоких сооружений в Эстонии.

Высота тартуской трубы - 90 метров. Сравнение с другими высотками Эстонии очень наглядно.
Высота тартуской трубы - 90 метров. Сравнение с другими высотками Эстонии очень наглядно. Фото: Kalle Paas / Facebook

В радиусе 200 метров вокруг дымовой трубы была создана зона безопасности, нахождение посторонних лиц в которой было строго запрещено. Зона безопасности также охватывала участок между рекой Эмайыги и каналом Анне.

Границы зоны были обозначены сигнальными лентами, а за безопасностью и порядком следили охранники.

Зона безопасности, которая действует сегодня с 9 до 12.
Зона безопасности, которая действует сегодня с 9 до 12. Фото: TPM

Участок улицы Туру временно перекрыли, и движение было перенаправлено. Всех просили следовать временным дорожным знакам. Движение на реке Эмайыги также было приостановлено. Полеты дронов в районе проведения работ были строго запрещены. 

Наблюдать за сносом дымохода можно было с пляжа на канале Анне, откуда открывался хороший вид на трубу. По данным журналиста Tartu Postimees, понаблюдать за сносом пришли сотни людей.

Читайте также

На месте бывшей котельной планируется построить квартал «Катламяэ» с жилыми и коммерческими зданиями. Postimees вел прямую трансляцию с места события. Смотрите в записи, как рухнула труба (сам момент взрыва в конце видео).

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх