Галерея Сотни людей в Тарту ждут большого взрыва

Некоторые ждут обрушения дымовой трубы и в Аннелинне, на другой стороне Эмайыги. Поскольку точное время взрыва не названо, люди ждут на мосту Сыпрузе с 9 часов утра, чтобы не пропустить обрушения трубы.

На пересечении улиц Айда и Туру находится около 500 человек, и все терпеливо ждут, когда обрушится труба. Впечатления жителей Тарту разные: с одной стороны, грусть, что исчезает важная достопримечательность, но есть и те, кто рад.

Многие жители Тарту также принесли с собой походные стулья и книги, чтобы скоротать время. Люди пришли как с детьми, так и в одиночку.