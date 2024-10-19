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Галерея Сотни людей в Тарту ждут большого взрыва

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В Тарту собрались сотни людей, чтобы посмотреть, как сносят дымовую трубу бывшей котельной на улице Туру. Опасная зона ограничена заборами, а вдоль улицы Туру, моста Туру и моста Сыпрузе собрались сотни, если не тысячи зрителей.

Некоторые ждут обрушения дымовой трубы и в Аннелинне, на другой стороне Эмайыги. Поскольку точное время взрыва не названо, люди ждут на мосту Сыпрузе с 9 часов утра, чтобы не пропустить обрушения трубы.

На пересечении улиц Айда и Туру находится около 500 человек, и все терпеливо ждут, когда обрушится труба. Впечатления жителей Тарту разные: с одной стороны, грусть, что исчезает важная достопримечательность, но есть и те, кто рад.

Многие жители Тарту также принесли с собой походные стулья и книги, чтобы скоротать время. Люди пришли как с детьми, так и в одиночку.

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