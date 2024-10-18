Для военных операций: Финляндия и союзники по НАТО усилят работу спутников в Арктике

В кулуарах встречи союзников по НАТО, которая прошла в Брюсселе в четверг, представители тринадцати стран подписали соглашение о создании защищенной сети спутниковой связи для Арктики. Будущая сеть получила название Northlink, сообщает канадское издание The Globe and Mail.

«Стратегическая роль Арктики становится все более важной из-за напряженной геополитической ситуации, - заявил источник на условиях анонимности. - В регионе отсутствует достаточное спутниковое покрытие для связи и навигации, а значит, и для военных операций».

Northlink намерена улучшить спутниковое покрытие за счет аренды коммерческих услуг и привлечения мощностей у союзников. Соглашение подписали: Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия, Дания, Канада, США, Германия, Франция, Нидерланды, Италия, Люксембург и Венгрия. Страны Балтии в этом списке не фигурируют.

The Globe and Mail напоминает, что на Кольском полуострове в Арктике базируется Северный флот России, который управляет атомным подводным флотом страны и обладает потенциалом «второго удара», то есть способностью нанести ответный удар собственным ядерным оружием в случае ядерного нападения.

Ранее портал Defense One со ссылкой на командующего Военно-воздушными силами НАТО, генерала США Джеймса Хеккера сообщил, что НАТО планирует в краткосрочной перспективе создать объединенный центр воздушных операций в Арктическом регионе для противодействия России.

Российские вторжения в воздушное пространство НАТО происходят в Арктике часто, сказал генерал-майор Эйвинд Гуннеруд, командующий Королевскими ВВС Норвегии.

«В среднем мы перехватываем россиян один или два раза в неделю, их корабли постоянно», - цитирует Defense One слова норвежского генерала.

В настоящее время ВВС США уже экспериментируют в полярных широтах с беспилотниками MQ-9 Reaper и Global Hawk, чтобы повысить ситуационную осведомленность, «чего мы не делали в прошлом», отметил генерал Джеймс Хеккер. Одновременно идут испытания высотных аэростатов и других беспилотников.

Если предложение создать новый объединенный центр воздушных операций НАТО станет реальностью, то Арктический центр станет третьим центром НАТО после центров в Германии и Испании.