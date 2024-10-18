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Для военных операций: Финляндия и союзники по НАТО усилят работу спутников в Арктике

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Итальянские морские пехотинцы занимают позиции едалеко от норвежского Сорстраумена, за Полярным кругом во время показательной высадки морского десанта на военных учения Nordic Response, 10 марта 2024 года, Норвегия.
Итальянские морские пехотинцы занимают позиции едалеко от норвежского Сорстраумена, за Полярным кругом во время показательной высадки морского десанта на военных учения Nordic Response, 10 марта 2024 года, Норвегия. Фото: AFP / Scanpix

Страны НАТО договорились усилить спутниковое покрытие в Арктике. Именно в Арктике базируется российское ядерное оружие, которое может быть применено даже после ядерного удара по РФ.

В кулуарах встречи союзников по НАТО, которая прошла в Брюсселе в четверг, представители тринадцати стран подписали соглашение о создании защищенной сети спутниковой связи для Арктики. Будущая сеть получила название Northlink, сообщает канадское издание The Globe and Mail.

«Стратегическая роль Арктики становится все более важной из-за напряженной геополитической ситуации, - заявил источник на условиях анонимности. - В регионе отсутствует достаточное спутниковое покрытие для связи и навигации, а значит, и для военных операций».

Northlink намерена улучшить спутниковое покрытие за счет аренды коммерческих услуг и привлечения мощностей у союзников. Соглашение подписали: Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия, Дания, Канада, США, Германия, Франция, Нидерланды, Италия, Люксембург и Венгрия. Страны Балтии в этом списке не фигурируют.

The Globe and Mail напоминает, что на Кольском полуострове в Арктике базируется Северный флот России, который управляет атомным подводным флотом страны и обладает потенциалом «второго удара», то есть способностью нанести ответный удар собственным ядерным оружием в случае ядерного нападения.

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Ранее портал Defense One со ссылкой на командующего Военно-воздушными силами НАТО, генерала США Джеймса Хеккера сообщил, что НАТО планирует в краткосрочной перспективе создать объединенный центр воздушных операций в Арктическом регионе для противодействия России.

Российские вторжения в воздушное пространство НАТО происходят в Арктике часто, сказал генерал-майор Эйвинд Гуннеруд, командующий Королевскими ВВС Норвегии.

«В среднем мы перехватываем россиян один или два раза в неделю, их корабли постоянно», - цитирует Defense One слова норвежского генерала.

В настоящее время ВВС США уже экспериментируют в полярных широтах с беспилотниками MQ-9 Reaper и Global Hawk, чтобы повысить ситуационную осведомленность, «чего мы не делали в прошлом», отметил генерал Джеймс Хеккер. Одновременно идут испытания высотных аэростатов и других беспилотников.

Если предложение создать новый объединенный центр воздушных операций НАТО станет реальностью, то Арктический центр станет третьим центром НАТО после центров в Германии и Испании.

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