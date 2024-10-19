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В российском Санкт-Петербурге сбили беспилотник

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Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург. Фото: Konstantin Sednev

В Санкт-Петербурге утром 19 октября был сбит беспилотник. Новость распространило местное издание «Фонтанка» со ссылкой на экстренные службы.

По предоставленной журналистам информации, БПЛА был сбит силами противовоздушной обороны, но более детальных сведений не приводилось.

Меж тем жители слышали несколько взрывов, после чего начали поступать сообщения о перебоях с электричеством. Сообщалось, что из-за аварии на подстанции отключение электричества случилось в Приморском районе города. Ряд Telegram-каналов сообщает, что свет пропал в 300 домах.

Местные власти информацию о беспилотнике не подтверждали. По сообщениям Минобороны, беспилотники ночью и утром сбивали только над Брянской, Ростовской и Белгородской областями.

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