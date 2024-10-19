В российском Санкт-Петербурге сбили беспилотник

По предоставленной журналистам информации, БПЛА был сбит силами противовоздушной обороны, но более детальных сведений не приводилось.

Меж тем жители слышали несколько взрывов, после чего начали поступать сообщения о перебоях с электричеством. Сообщалось, что из-за аварии на подстанции отключение электричества случилось в Приморском районе города. Ряд Telegram-каналов сообщает, что свет пропал в 300 домах.

Местные власти информацию о беспилотнике не подтверждали. По сообщениям Минобороны, беспилотники ночью и утром сбивали только над Брянской, Ростовской и Белгородской областями.

В начале этого года Россия впервые сообщила об атаке дронов в Ленинградской области, граничащей с Санкт-Петербургом.