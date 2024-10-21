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Минобороны: страны Балтии не просили Грецию участвовать в обеспечении воздушной безопасности

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Греческие истребители F-16 (иллюстративное фото).
Греческие истребители F-16 (иллюстративное фото). Фото: Msgt. Malaury Buis / Allied Joint / Planet Pix via ZUMA Press Wire / Scanpix

По данным Министерства обороны Эстонии, страны Балтии не просили Грецию участвовать в обеспечении воздушной безопасности региона. Таким образом, информация, опубликованная в греческой газете в минувшие выходные, не соответствует действительности.

На выходных греческая газета Kathimerini сообщила, что страны Балтии обратились к Греции с просьбой направить истребители F-16 для охраны их воздушного пространства.

В ответ, как утверждало издание, греческие власти отклонили запрос Эстонии, Латвии и Литвы на отправку своих истребителей для участия в миссии НАТО по охране воздушного пространства региона.

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