По данным Министерства обороны Эстонии, страны Балтии не просили Грецию участвовать в обеспечении воздушной безопасности региона. Таким образом, информация, опубликованная в греческой газете в минувшие выходные, не соответствует действительности.
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Минобороны: страны Балтии не просили Грецию участвовать в обеспечении воздушной безопасности
На выходных греческая газета Kathimerini сообщила, что страны Балтии обратились к Греции с просьбой направить истребители F-16 для охраны их воздушного пространства.
В ответ, как утверждало издание, греческие власти отклонили запрос Эстонии, Латвии и Литвы на отправку своих истребителей для участия в миссии НАТО по охране воздушного пространства региона.