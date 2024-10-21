Минобороны: страны Балтии не просили Грецию участвовать в обеспечении воздушной безопасности

На выходных греческая газета Kathimerini сообщила , что страны Балтии обратились к Греции с просьбой направить истребители F-16 для охраны их воздушного пространства.

В ответ, как утверждало издание, греческие власти отклонили запрос Эстонии, Латвии и Литвы на отправку своих истребителей для участия в миссии НАТО по охране воздушного пространства региона.