Босс нарушает границы? Коллеги издеваются? Как грамотно противостоять травле и домогательствам на работе

Гость передачи Rus.Postimees «На кухне» - Неля Корнфельд, HR-менеджер и карьерный стратег.

Разговор у нас о том, как простому человеку грамотно противостоять травле и домогательствам на работе. Как реагировать на буллинг и харассмент HR-специалисту? Что делать руководству и владельцам компании, чтобы пресечь подобную заразу на корню?

Правда жизни состоит в том, что рано или поздно с травлей или домогательствами в той или иной форме сталкивается каждый. Будь то на работе или в школе, или в армии – теоретически это может произойти в любом коллективе.

Есть и официальная статистика: к примеру, данные за 2022 год Международной организации труда говорят о том, что притеснению (в том числе психологическому) или домогательствам на работе хотя бы раз в жизни подверглись почти 23% работающих по найму (743 млн человек по всему миру). Что касается домогательств, то здесь, как ни странно, среди пострадавших больше мужчин, чем женщин.

Что обсуждаем с экспертом:

Меня действительно травят - или мне это только кажется?

Как понять работодателю, что в коллективе или с работником что-то не так?

Буллинг и харассмент на рабочем месте - разбираем конкретные примеры.

Кто именно из работников обычно уязвим больше других?

Советы HR-специалиста: как правильно реагировать работнику, к кому обращаться?

Принимаем меры против травли и притеснений на рабочем месте - практические рекомендации для менеджеров.