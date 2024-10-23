Что делать, если вы столкнулись с травлей, притеснениями и домогательствами на рабочем месте? Как этому грамотно противостоять, куда обращаться? Об этом и многом другом - в очередном выпуске передачи «На кухне».
Босс нарушает границы? Коллеги издеваются? Как грамотно противостоять травле и домогательствам на работе
Гость передачи Rus.Postimees «На кухне» - Неля Корнфельд, HR-менеджер и карьерный стратег.
Разговор у нас о том, как простому человеку грамотно противостоять травле и домогательствам на работе. Как реагировать на буллинг и харассмент HR-специалисту? Что делать руководству и владельцам компании, чтобы пресечь подобную заразу на корню?
Правда жизни состоит в том, что рано или поздно с травлей или домогательствами в той или иной форме сталкивается каждый. Будь то на работе или в школе, или в армии – теоретически это может произойти в любом коллективе.
Есть и официальная статистика: к примеру, данные за 2022 год Международной организации труда говорят о том, что притеснению (в том числе психологическому) или домогательствам на работе хотя бы раз в жизни подверглись почти 23% работающих по найму (743 млн человек по всему миру). Что касается домогательств, то здесь, как ни странно, среди пострадавших больше мужчин, чем женщин.
Что обсуждаем с экспертом:
- Меня действительно травят - или мне это только кажется?
- Как понять работодателю, что в коллективе или с работником что-то не так?
- Буллинг и харассмент на рабочем месте - разбираем конкретные примеры.
- Кто именно из работников обычно уязвим больше других?
- Советы HR-специалиста: как правильно реагировать работнику, к кому обращаться?
- Принимаем меры против травли и притеснений на рабочем месте - практические рекомендации для менеджеров.
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