Пожар, который привел к гибели человека в волости Сауэ, произошел из-за кухонной техники

На место происшествия прибыли спасатели Кейла и Нымме, а также спасатели-добровольцы Хюйру и Табасалу. Спасатели в противодымном снаряжении вынесли из дома тело 25-летнего мужчины.

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Сотрудники Спасательного департамента, специализирующиеся на расследованиях пожаров, установили, что пожар, вероятно, начался на первом этаже на кухне, где произошло возгорание мелкой бытовой техники из-за электрической неисправности. Предполагается, что причиной возгорания стал либо тостер, либо электрический чайник.

В доме был установлен дымовой датчик, сигнал которого и услышал человек, сообщивший о пожаре в Центр тревоги. Когда на место прибыли спасатели, сигнал уже не был слышен, так как датчик расплавился от высокой температуры. Однако специалисты подтвердили, что он был в рабочем состоянии на момент начала пожара.

Руководитель бюро надзора за безопасностью Пыхьяского спасательного центра Айвар Кукк отметил, что электрические приборы в доме требуют регулярного обслуживания.

«Электроприборы подобны автомобилям: с течением времени они изнашиваются и требуют внимания. Если на кабеле питания есть повреждения изоляции, это тревожный сигнал. Неправильное использование электроприборов опасно», - сказал он.

«Оставлять электроприборы, особенно старые, без ухода - это опасное бездействие. Если вы заметили, что прибор имеет видимые повреждения, издает необычные звуки при включении или работает неправильно, его следует заменить или показать квалифицированному технику. Соблюдение рекомендаций производителя и разумных принципов эксплуатации значительно снижает риск поломки прибора», - добавил Кукк.