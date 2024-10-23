Тартуский окружной суд подтвердил виновность Герды Юшин в ДТП с двумя жертвами и оставил без изменений условный срок.
Cуд оставил без изменений приговор виновной в ДТП со смертельным исходом
Тартуский окружной суд согласился с принятым 6 мая решением Тартуского уездного суда, что Герда Юшин виновна в причинении по неосторожности ДТП с двумя человеческими жертвами, и оставил без изменений назначенный ей условный срок заключения.
В то же время, окружной суд решил сократить наполовину затраты пострадавших на представителя, эти затраты должна будет компенсировать Юшин.
Решение суда еще не вступило в силу.