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Cуд оставил без изменений приговор виновной в ДТП со смертельным исходом

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Машина после ДТП. Иллюстративное фото
Машина после ДТП. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Тартуский окружной суд подтвердил виновность Герды Юшин в ДТП с двумя жертвами и оставил без изменений условный срок.

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Тартуский окружной суд согласился с принятым 6 мая решением Тартуского уездного суда, что Герда Юшин виновна в причинении по неосторожности ДТП с двумя человеческими жертвами, и оставил без изменений назначенный ей условный срок заключения.

В то же время, окружной суд решил сократить наполовину затраты пострадавших на представителя, эти затраты должна будет компенсировать Юшин.

Решение суда еще не вступило в силу.

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