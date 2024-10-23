Cуд оставил без изменений приговор виновной в ДТП со смертельным исходом

Тартуский окружной суд согласился с принятым 6 мая решением Тартуского уездного суда, что Герда Юшин виновна в причинении по неосторожности ДТП с двумя человеческими жертвами, и оставил без изменений назначенный ей условный срок заключения.

В то же время, окружной суд решил сократить наполовину затраты пострадавших на представителя, эти затраты должна будет компенсировать Юшин.

Решение суда еще не вступило в силу.