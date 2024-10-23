Эстония готова забрать у Латвии памятник Барклаю-де-Толли

Памятник был установлен в Риге в 1913 году, а в 1915 году его демонтировали, оставив только постамент. В 2002 году по инициативе латвийскго предпринимателя Евгения Гомберга на нем была установлена копия статуи.

Управление национального культурного наследия Латвии не возражает против переноса памятника, так как он не является охраняемым государством памятником культуры. В то же время он имеет культурную и историческую ценность, поэтому уничтожение постамента сочли недопустимым. Статую после демонтажа планируется вернуть Гомбергу.

Как сообщает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру», вице-мэр Риги Линда Озола пояснила, что демонтаж памятника де Толли следует рассматривать в широком контексте освобождения от русификации, что после нападения России на Украину привело к принятию многих радикальных и пролатвийских решений в Риге и во всей Латвии.

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По мнению председателя Тырваского волостного собрания и депутата Рийгикогу Майдо Руусманна, в переоценке истории должны быть какие-то пределы. «Если подумать о Барклае-де-Толли как о личности, то это был полководец прибалтийско-немецко-шотландского происхождения, служивший царской России. В то же время важно, почему мавзолей находится именно здесь - он владел мызой Йыгевесте и хотел здесь жить. И что примечательно в истории - он якобы выучил эстонский язык», - сказал Руссманн «Актуальной камере».

По мнению руководителей волости, рижскую статую можно было бы перевезти в Йыгевесте.