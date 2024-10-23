Сб, 26.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Отказ возвращаться с удаленки обернется сокращением: глобальная IT-компания против работы вне офиса (3)

Copy
  • В удаленке кроются риски для работодателей
  • Удаленный работник оказывается вне закона
  • Работать вне офиса можно только в своей стране

К чему приведут попытки IT-компаний вернуть сотрудников в офис из домашних контор на Бали? Усилится ли тенденция по сворачиванию удаленки?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире представитель глобальной IT-компании, региональный менеджер по персоналу корпорации Broadcom Евгения Зяйкина

Выдержки из беседы:

– Начнем с нашумевшей цитаты: «Мы прекращаем это безумие, когда наши люди работают удаленно из таких мест, как Бали. Это не работа, а отпуск!». Так обозначил свою позицию руководитель Bolt Маркус Виллиг. А какую позицию занимает в вопросе удаленки компания Broadcom?

– Я могу понять эмоции и аргументы, которые могут стоять за таким высказыванием. Что касается позиции нашей компании, то она еще более четкая: Broadcom не разрешает своим работникам удаленно работать из других стран.

Удаленные позиции как таковые у нас существуют, но дистанционная работа разрешена именно в той стране, где оформлен трудовой договор.

– Можно ли констатировать, что удаленке приходит конец? Действительно ли многие IT-компании попытаются сейчас вернуть всех работников в офис?

– Удаленка не уйдет окончательно, но тенденция по возвращению работников в офис продолжится.

Уроки пандемии заставляют сворачивать удаленку. Работодатели убедились в наличии легальных рисков. Сотрудники, работающие из таких мест, как Бали или Болгария, где климат теплее и жить дешевле, могут стать для работодателя причиной разных рисков. Например, возникновения корпоративного налога.

Если с таким работником случится несчастный случай на производстве, мы не обеспечиваем ему в другой стране медстраховку. Этот взнос, как и все налоги и зарплаты, платится в стране заключения трудового договора.

Работодатели научены и тем, как удаленка повлияла на работоспособность команд, организацию и администрирование всех процессов.

– А вы довольны своими работниками на Бали, в Дубае и т.д.?

– Официально мы никогда не разрешали работникам работать из другой страны, но в ходе слияний компаний получили удаленных работников в наследство.

К сожалению, с ними было связано очень много проблем. Таких работников невозможно контролировать. До них зачастую нельзя дозвониться и даже понять, где находится сотрудник в данный момент.

Допустим, по бумагам он числится в Польше, а где реально – никто не знает. Если он числится в Армении, а оказывается в Австрии, то неизвестно, нужны ли ему разрешения на работу? Возможно, ему даже нельзя там работать.

Кроме того, в ряде стран не признается электронная подпись. И чтобы работника в Польше уведомить о сокращении, придется физически доставить в эту страну уведомление, подписанное от руки. А работник не открывает дверь курьеру!

Если работник не является в офис, это считается прогулом. А как быть в такой ситуации с работником на дому? Возникают вопросы.

– Ваша компания изначально не поддерживала удаленку. Почему?

– Для такой глобальной компании, как Broadcom, в которой работает 40 000 работников по всему миру, работодателю проще администрировать офисы с понятной и четкой структурой. Так проще обеспечить здоровые условия труда, соблюдение техники безопасности, всю необходимую для IT-разработок технику.

Это заблуждение, что IT-инженеры могут работать лежа на диване с одним ноутбуком, был бы интернет. Программисты работают со сложными и мощными компьютерными системами, которые невозможно устроить на дому.

– А если IT-инженер утверждает, что он готов оборудовать домашнюю контору всеми необходимыми мониторами и компьютерами?

– По закону, ответственность все равно лежит на работодателе. Последний обязан обеспечить сотруднику условия труда и предоставить технику.

Повторюсь, что при работе из других стран возникает очень много юридических рисков для работодателей. Пребывание в другой стране не подразумевает автоматического права работать в этой стране, даже если речь идет о странах ЕС.

Например, работа сотрудника в Греции или Болгарии может обернуться штрафами для работодателя.

– Конкретно сейчас вы занимаетесь вашими удаленными сотрудниками в польском офисе, пытаясь вернуть их на рабочее место. Почему пришлось прибегнуть к этой мере?

– После слияния двух компаний приводим все процессы в соответствие с внутренними требованиями Broadcom. Возвращение работников с удаленки позволит надежно обеспечивать эффективность производства и гарантировать достойные условия труда.

Работникам было предоставлено право выбора: либо принять новые условия, либо не согласиться. В последнем случае предлагается сокращение. То есть, удаленное место – сокращается, очное – открывается.

– И такое сокращение невозможно будет оспорить, поскольку работник сам отказался от предложенной ему позиции в офисе?

– В случае отказа у работодателя есть право нанять на эту позицию другого работника.

– Уволить сотрудника, отказывающегося возвращаться с удаленки, нельзя?

– Сокращение – это тоже увольнение, но с компенсацией. Уволить без компенсации закон не позволяет.

– Пытаетесь ли вы уговаривать работников возвращаться с удаленки? Например, не обещаете денежные компенсации или какие-то бонусы?

– Позволю себе заметить как кадровик, что это было бы дискриминацией по отношению к другим работникам.

– Среди причин отказа возвращаться в офис сотрудники называют три основные: страх потери баланса между работой и личной жизнью, нежелание тратить время на дорогу и отсутствие комфорта на рабочем месте. Весомые ли это аргументы?

– Работодатель, конечно, всё это принимает в расчет. Например, если нужный нам работник живет в стране оформления договора, но в другом городе, мы не будем требовать от него возвращения с удаленки. Однако обязательное условие – жить в стране, где заключается договор.

Что касается страха потери баланса между работой и личной жизнью, то это очень неоднозначный аргумент.

– Бытует мнение, что удаленные работники – более счастливые люди, которые могут видеть первые шаги своего ребенка и так далее. Разве не так?

– Для этого есть выходные и отпуска. И работают они в офисе не 20 часов в сутки, а 8 часов.

Кроме того, далеко не у всех сотрудников с маленьким ребенком есть возможность работать дома в отдельном кабинете.

Нам приходилось сталкиваться даже с обратными ситуациями, когда из-за бизнес-необходимости закрывался офис в какой-то стране, а работники хотели присутствовать на рабочем месте и не были согласны переходить на удаленку.

Нередки случаи, когда сотрудники предпочитают четкое разграничение между работой и домом. В таком случае сотрудник может наблюдать за первыми шагами своих детей и помогать жене без оглядки на работу.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: удаленке – конец? Зачем компании пытаются вернуть всех в офис? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Joop!
Студия Postimees: удаленке – конец? Зачем компании пытаются вернуть всех в офис? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Joop! Фото: Tairo Lutter
  • IT-сектор пересматривает позицию по удаленке?
  • Для чего нужна очная работа? О чем говорят факты?
  • Какова продуктивность работы удаленных сотрудников?
  • Что происходит с их вовлеченностью в рабочий процесс?
  • Среди причин отказа возвращаться в офис называются следующие: страх потери баланса между работой и личной жизнью, нежелание тратить время на дорогу и отсутствие комфорта на рабочем месте. Весомые ли это аргументы?
  • Как поступают с теми, кто не возвращается с удаленки?
  • Законно ли увольнение в таком случае?
  • Возможен ли отток сотрудников из IT-сферы?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Joop! 

Комментарии (3)
Copy

Ключевые слова

Наверх