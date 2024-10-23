Работодатели научены и тем, как удаленка повлияла на работоспособность команд, организацию и администрирование всех процессов.

– А вы довольны своими работниками на Бали, в Дубае и т.д.?

– Официально мы никогда не разрешали работникам работать из другой страны, но в ходе слияний компаний получили удаленных работников в наследство.

К сожалению, с ними было связано очень много проблем. Таких работников невозможно контролировать. До них зачастую нельзя дозвониться и даже понять, где находится сотрудник в данный момент.

Допустим, по бумагам он числится в Польше, а где реально – никто не знает. Если он числится в Армении, а оказывается в Австрии, то неизвестно, нужны ли ему разрешения на работу? Возможно, ему даже нельзя там работать.

Кроме того, в ряде стран не признается электронная подпись. И чтобы работника в Польше уведомить о сокращении, придется физически доставить в эту страну уведомление, подписанное от руки. А работник не открывает дверь курьеру!

Если работник не является в офис, это считается прогулом. А как быть в такой ситуации с работником на дому? Возникают вопросы.

– Ваша компания изначально не поддерживала удаленку. Почему?