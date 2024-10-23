– Уволить сотрудника, отказывающегося возвращаться с удаленки, нельзя?
– Сокращение – это тоже увольнение, но с компенсацией. Уволить без компенсации закон не позволяет.
– Пытаетесь ли вы уговаривать работников возвращаться с удаленки? Например, не обещаете денежные компенсации или какие-то бонусы?
– Позволю себе заметить как кадровик, что это было бы дискриминацией по отношению к другим работникам.
– Среди причин отказа возвращаться в офис сотрудники называют три основные: страх потери баланса между работой и личной жизнью, нежелание тратить время на дорогу и отсутствие комфорта на рабочем месте. Весомые ли это аргументы?
– Работодатель, конечно, всё это принимает в расчет. Например, если нужный нам работник живет в стране оформления договора, но в другом городе, мы не будем требовать от него возвращения с удаленки. Однако обязательное условие – жить в стране, где заключается договор.
Что касается страха потери баланса между работой и личной жизнью, то это очень неоднозначный аргумент.
– Бытует мнение, что удаленные работники – более счастливые люди, которые могут видеть первые шаги своего ребенка и так далее. Разве не так?
– Для этого есть выходные и отпуска. И работают они в офисе не 20 часов в сутки, а 8 часов.
Кроме того, далеко не у всех сотрудников с маленьким ребенком есть возможность работать дома в отдельном кабинете.
Нам приходилось сталкиваться даже с обратными ситуациями, когда из-за бизнес-необходимости закрывался офис в какой-то стране, а работники хотели присутствовать на рабочем месте и не были согласны переходить на удаленку.