К чему приведут попытки IT-компаний вернуть сотрудников в офис из домашних контор на Бали? Усилится ли тенденция по сворачиванию удаленки?
Студия Postimees: удаленке – конец? Менеджер по персоналу объяснит, зачем компании пытаются вернуть всех в офис
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире представитель крупной IT-компании, региональный менеджер по персоналу корпорации Broadcom Евгения Зяйкина. Начало в 13:00!
- IT-сектор пересматривает позицию по удаленке?
- Для чего нужна очная работа? О чем говорят факты?
- Какова продуктивность работы удаленных сотрудников?
- Что происходит с их вовлеченностью в рабочий процесс?
- Среди причин отказа возвращаться в офис называются следующие: страх потери баланса между работой и личной жизнью, нежелание тратить время на дорогу и отсутствие комфорта на рабочем месте. Весомые ли это аргументы?
- Как поступают с теми, кто не возвращается с удаленки?
- Законно ли увольнение в таком случае?
- Возможен ли отток сотрудников из IT-сферы?