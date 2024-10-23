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Студия Postimees: удаленке – конец? Менеджер по персоналу объяснит, зачем компании пытаются вернуть всех в офис

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К чему приведут попытки IT-компаний вернуть сотрудников в офис из домашних контор на Бали? Усилится ли тенденция по сворачиванию удаленки?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире представитель крупной IT-компании, региональный менеджер по персоналу корпорации Broadcom Евгения Зяйкина. Начало в 13:00!

  • IT-сектор пересматривает позицию по удаленке?
  • Для чего нужна очная работа? О чем говорят факты?
  • Какова продуктивность работы удаленных сотрудников?
  • Что происходит с их вовлеченностью в рабочий процесс?
  • Среди причин отказа возвращаться в офис называются следующие: страх потери баланса между работой и личной жизнью, нежелание тратить время на дорогу и отсутствие комфорта на рабочем месте. Весомые ли это аргументы?
  • Как поступают с теми, кто не возвращается с удаленки?
  • Законно ли увольнение в таком случае?
  • Возможен ли отток сотрудников из IT-сферы?
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