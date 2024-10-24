Прокуратура: смерть пожилой женщины произошла в результате несчастного случая

«Для выяснения причины смерти полиция возбудила уголовное дело, в рамках которого в настоящее время продолжаются активные следственные действия, - сообщила руководитель Вируской окружной прокуратуры Гарди Андерсон. - Мы понимаем беспокойство и желание получить разъяснения по этому трагическому случаю. Полиция и прокуратура работают над проверкой обстоятельств, но на данный момент собранные доказательства не указывают на преступление. Прокуратура выражает соболезнования родным Айви».

Андерсон пояснила, что сбор информации о происшествии занял время. «Для прокуратуры важно предоставить общественности точную информацию о ходе расследования, что требует четкого понимания событий на месте происшествия и всех деталей. В этом случае как полиция, так и прокуратура сочли, что обстоятельства требуют более глубокого анализа», - сказала она.

В ночь на понедельник полицейские и криминалисты долгое время работали у частного дома на окраине Раквере, в подвале которого нашли труп. Возбуждено уголовное дело, которым занимается прокуратура.

В этом доме жила бывший спортивный журналист Virumaa Teataja и редактор молодежной газеты Айви Парги, которая вышла на пенсию около десяти лет назад.