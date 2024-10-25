Сегодня стало известно, что глава Социал-демократической партии и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс предложил правительству разрешить участвовать в местных выборах только тем иностранцам, которые живут в Эстонии длительное время и подтвердят, что осуждают войну, развязанную Россией против Украины. Мы поинтересовались у министра деталями практической реализации этой задумки, а также попросили юриста прокомментировать ее.
Лаури Ляэнеметс о праве голоса для граждан РФ: осуждение российской агрессии в Украине это - вопрос одной галочки
Глава Социал-демократической партии (СДП) Лаури Ляэнеметс заявил, что партия предлагает сделать отдельный список избирателей из числа неграждан. Желающие участвовать в выборах иностранцы должны будут сами регистрироваться избирателями.
При этом при регистрации иностранец должен будет подтвердить, что он уважает конституционный строй Эстонии и осуждает российскую агрессию в Украине. Полиции безопасности Ляэнеметс готов предоставить право вычеркивать из списка «нежелательных людей».
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал высказал позицию Партии реформ по этому вопросу, которая более радикальна, но вызывает меньше технических и этических вопросов: лишить права голоса на муниципальных выборах всех без исключения граждан РФ и Беларуси без сортировки на лояльных и нелояльных.
Социал-демократы до сих пор были противниками идеи лишения права голоса граждан третьих стран, но теперь выяснилось, что партия готова на компромисс и согласилась бы с урезанной версией лишения прав - только для определенных людей из числа неграждан.
Мы созвонились с министром внутренних дел Лаури Ляэнеметсом, чтобы узнать подробности его предложения. Ляэнеметс объяснил, что технически в этом не должно быть ничего сложного: «Человек зашел бы на государственный сайт, вроде eesti.ee и поставил бы соответствующую галочку».
По словам министра, подписать такое заявление можно было бы и иным способом, но в любом случае это «очень легко организовать». Таким образом, по мнению министра осуждение российской агрессии в Украине и подтверждение лояльности - вопрос «одной галочки». В этом случае из числа избирателей были бы исключены поклонники режима Путина и его политики.
Мы поинтересовались у министра, не напоминает ли ему эта ситуация некоторые оруэлловские сюжеты, когда предоставление права зависит от того, правильно ли по мнению государства человек думает. «Речь не идет о контроле мировоззрения», - возразил Лаури Ляэнеметс.
По его мнению, предоставленное иностранцам право голоса на муниципальных выборах - это добрая воля государства и привилегия, а не гарантированное право иностранца. Это значит, что государство может уточнить, при каких условиях эта привилегия предоставляется.
«Если наша ситуация в части государственной безопасности вынуждает нас беспокоиться из-за позиции иностранца в отношении независимой Эстонии и ее конституционного строя, то я не вижу ни одной причины не установить таких требований», - сказал Ляэнеметс.
«Если человек не ценит суверенитет Эстонии, то зачем ему участвовать в выборах?» - отвечает министр вопросом на наш вопрос. Не будет ли это вмешательством в свободу избирательного права в таком случае, если избирательное право получают лишь люди с определенным мировоззрением?
«Мы же не указываем, как человек должен голосовать и за кого»! - парирует Лаури Ляэнеметс. Но тут возникает еще один вопрос: не станет ли проставление галочки в окошке формальным действием, которое вовсе не отражает реального настроения и мнения избирателя с паспортом РФ или Беларуси?
По словам Лаури Ляэнеметса, если человек должен будет поставить свою подпись под таким официальным декларированием лояльности ЭР и осуждением агрессии РФ, то для кого-то это будет серьезным препятствием и поводом отказаться от права голосовать. Кто-то не захочет из соображений безопасности при поездке в Россию, кто-то - в силу своих убеждений.
Мы попросили правозащитника Евгения Криштафовича оценить идею министра. «Предложение председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса в будущем предоставить право голоса гражданам третьих стран при условии дополнительной регистрации в качестве избирателя и декларировании своего безусловного осуждения агрессии России против Украины - выглядит интересно, но его практическое применение вызывает у меня ряд вопросов», - говорит Криштафович.
По его словам, главный вопрос - что будет с теми, кто подобное осуждение не выскажет, то есть откажется подписать соответствующую декларацию, либо вообще не придёт регистрироваться.
Понятно, что по логике предложения социал-демократов, право голоса ему предоставлено в таком случае не будет. Но сохранится ли его право на пребывание в Эстонии?
«Мы действительно готовы разрешить находиться в стране иностранцу, который открыто поддерживает военную агрессию России против Украины?», - задается вопросом юрист.
По мнению Евгения Криштафовича, регистрация становится практически неизбежным дополнительным условием для того, чтобы право на пребывания иностранца не было аннулировано, и через эту процедуру будет необходимо провести более ста тысяч человек.
«Это колоссальная административная нагрузка, если подобное собеседование будет проводиться очно. Или предполагается, что декларацию можно будет подписать онлайн, например, одновременно с подачей данных по налогам, поставив галочку в соответствующем квадратике? Но будет ли тогда это заявление достаточно осознанным?» - задается юрист тем же вопросом, какой мы задали министру внутренних дел.
Отдельный пункт, который удивил специалиста, касается идеи министра предоставить Полиции безопасности (КаПо) права вычёркивать из регистра тех иностранцев, которые не будут соответствовать критериям декларации.
«Зачем нужна эта процедура? Можно ли теоретически смоделировать ситуацию, при которой иностранец является достаточно опасным для того, чтобы его лишить права голоса на муниципальных выборах, но при этом оставить жить в стране?», - задается вопросом Криштафович.
По его мнению, это, возможно, будет актуальным только для лиц с неопределённым гражданством, которых невозможно подвергнуть принудительной высылке. «Плюсы у этой идеи с регистрацией тоже есть, но их, по моему мнению, недостаточно», - объясняет Криштафович.
Главной пользой он считает то, что гражданин РФ, который публично осудил военные преступления путинского режима, автоматически подпадает под угрозу уголовного наказания у себя на родине. Это означает, что значительная часть тех, кто сегодня посещает эту страну, в будущем станут воздерживаться от поездок туда.
«Это однозначно правильное поведение, поскольку визиты в Россию в любом случае сопряжены с довольно высоким риском неправомерного преследования, а подписание декларации станет просто дополнительным напоминанием об этом», - считает Криштафович.
С другой стороны, он признает, что люди, которые не осознают риски, связанные с пребыванием на территории РФ сегодня, будут всё равно склонны недооценивать их и в будущем, пока репрессии не коснутся их лично или их близких.
«Я считаю, что право голоса на выборах в местные самоуправления должно сохраниться за гражданами страны, а также гражданами тех государств, с которым у Эстонии будут соответствующие двусторонние договоры», - подвел итог Евгений Криштафович.
По его словам, такая практика применяется в большинстве стран, и, хотя путинскую Россию к числу правовых государств мы не причисляем, нельзя не отметить, что и они установили у себя такой же принцип. Для изменения Конституции ЭР в этой части может понадобиться некоторое время.
Для граждан РФ и Республики Беларусь, в ситуации, когда их страны воюют против Украины, было бы более разумным установить законом хотя бы временные ограничения, чтобы не создавать им конфликт лояльности, который может сделать их дополнительной мишенью для преследования в их стране гражданской принадлежности.