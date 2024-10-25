Лаури Ляэнеметс о праве голоса для граждан РФ: осуждение российской агрессии в Украине это - вопрос одной галочки

Мы поинтересовались у министра, не напоминает ли ему эта ситуация некоторые оруэлловские сюжеты, когда предоставление права зависит от того, правильно ли по мнению государства человек думает. «Речь не идет о контроле мировоззрения», - возразил Лаури Ляэнеметс.

По его мнению, предоставленное иностранцам право голоса на муниципальных выборах - это добрая воля государства и привилегия, а не гарантированное право иностранца. Это значит, что государство может уточнить, при каких условиях эта привилегия предоставляется.

«Если наша ситуация в части государственной безопасности вынуждает нас беспокоиться из-за позиции иностранца в отношении независимой Эстонии и ее конституционного строя, то я не вижу ни одной причины не установить таких требований», - сказал Ляэнеметс.

«Если человек не ценит суверенитет Эстонии, то зачем ему участвовать в выборах?» - отвечает министр вопросом на наш вопрос. Не будет ли это вмешательством в свободу избирательного права в таком случае, если избирательное право получают лишь люди с определенным мировоззрением?

«Мы же не указываем, как человек должен голосовать и за кого»! - парирует Лаури Ляэнеметс. Но тут возникает еще один вопрос: не станет ли проставление галочки в окошке формальным действием, которое вовсе не отражает реального настроения и мнения избирателя с паспортом РФ или Беларуси?