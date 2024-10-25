Ласнамяэ готов к наступлению зимы

Управа района Ласнамяэ и партнер района по благоустройству, предприятие Keskkonnahooldus Eesti OÜ готовятся к наступлению зимней погоды. Незадолго до перехода на зимнее время представители управы ознакомились со снегоуборочной техникой и согласовали детали зимней уборки.

«Уборка улиц и борьба с гололедом - наши приоритетные задачи и на сегодняшний день все необходимые приготовления уже сделаны. Приятно осознавать, что наши партнеры Keskkonnahooldus Eesti OÜ также серьезно относятся к своим обязательствам и всегда готовы внести необходимые изменения в свою работу, чтобы обеспечить еще более качественное обслуживание жителей Ласнамяэ. Я также рада, что мы остаемся единственным районом в городе, который предлагает жителям диспетчерскую службу, что помогает нам быстрее реагировать на их замечания», - заключила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В прошлом году Keskkonnahooldus Eesti OÜ усовершенствовало свой парк техники исходя из специфики и потребностей района, и поэтому в этом году больших изменений не требовалось. Один трактор был заменен на новый, а общая организация работ была несколько изменена, чтобы облегчить уборку снега в наиболее труднодоступных местах.

О любых недочетах в благоустройстве, в том числе о нерасчищенных проезжих путях и тротуарах жители Ласнамяэ по-прежнему могут сообщить, связавшись с круглосуточно работающей диспетчерской службой по бесплатному телефону 600 7978 или написав по электронной почте lasnamae@keskkonnahooldus.ee.