«Отечество» хочет созвать совет старейшин Рийгикогу, чтобы обсудить лишение права голоса граждан РФ

«Предыдущие дискуссии по этому вопросу с участием парламентских партий ни к чему не привели, поскольку входящие в правящую коалицию социал-демократы категорически исключили продвижение вперед в этом вопросе. А из-за этого и Партия реформ не стала проявлять энтузиазма в поиске решения», - напомнил Сеэдер, который считает, что сегодняшнее сообщение Ляэнеметса о том, что соцдемы готовы обсудить ограничение избирательных прав граждан стран-агрессоров и лиц без гражданства, меняет сложившуюся ситуацию.