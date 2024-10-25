Председатель парламентской фракции «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер призвал спикера Рийгикогу Лаури Хуссара созвать совет старейшин, чтобы согласовать дальнейшие шаги относительно избирательных прав граждан стран-агрессоров и лиц без гражданства, сообщает Rus.ERR.
«Отечество» хочет созвать совет старейшин Рийгикогу, чтобы обсудить лишение права голоса граждан РФ
«Предыдущие дискуссии по этому вопросу с участием парламентских партий ни к чему не привели, поскольку входящие в правящую коалицию социал-демократы категорически исключили продвижение вперед в этом вопросе. А из-за этого и Партия реформ не стала проявлять энтузиазма в поиске решения», - напомнил Сеэдер, который считает, что сегодняшнее сообщение Ляэнеметса о том, что соцдемы готовы обсудить ограничение избирательных прав граждан стран-агрессоров и лиц без гражданства, меняет сложившуюся ситуацию.
Поэтому «Отечество» предлагает председателю Рийгикогу Лаури Хуссару незамедлительно созвать совет старейшин, чтобы правление парламента и представители фракций могли вместе обсудить, как действовать дальше по вопросу избирательных прав граждан стран-агрессоров и лиц без гражданства на муниципальных выборах в Эстонии: «По нашему мнению, было бы разумно как можно скорее организовать первое чтение инициированного 28 членами Рийгикогу законопроекта о внесении поправок в Конституцию».
Сеэдер добавил, что, согласно Конституции, первое и второе чтения должны быть разделены минимум тремя месяцами, в течение которых мы сможем найти консенсус по точной формулировке текста.