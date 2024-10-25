Перлинг о предложении Ляэнеметса: подобное характерно для России, но не для правового государства

По мнению Перлинг, такой план по своей сути опасен для Эстонской Республики, не решает ни одной проблемы и очевидно противоречит принципам правового государства.

По словам лидера Партии правых, предложение соцдемов потенциально означает, что силовым структурам придется выносить решение о политических взглядах десятков тысяч людей, что, характерно для России и других авторитарных государств, но не для правового государства.

«В правовом государстве люди привлекаются к ответственности только за деяния, а не за мысли, только по решению суда, а не декретом "полиции мыслей" Ляэнеметса», - заявила Перлинг в распространенном пресс-службой «Правых» пресс-релизе.

По ее мнению, проблему участия граждан РФ в муниципальных выборах следует решать исключительно инструментами правового государства, то есть приняв поправку в закон, которая лишит их такого права.