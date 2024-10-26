Велосипедист наехал на семилетнего ребенка и скрылся с места происшествия

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны, вчера в Харьюмаа в поселке Саку у дома на Таллиннском шоссе, 17 велосипедист, личность которого до сих пор не установлена, на велосипедно-пешеходной дорожке наехал на семилетнего мальчика.