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Велосипедист наехал на семилетнего ребенка и скрылся с места происшествия

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Полиция и скорая помощь. Фото иллюстративное.
Полиция и скорая помощь. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В пятницу, 25 октября, вечером в Харьюмаа велосипедист наехал на семилетнего мальчика.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны, вчера в Харьюмаа в поселке Саку у дома на Таллиннском шоссе, 17 велосипедист, личность которого до сих пор не установлена, на велосипедно-пешеходной дорожке наехал на семилетнего мальчика.

Велосипедист скрылся с места происшествия. Ребенок был доставлен в больницу. 

Всего за минувшие сутки на дорогах Эстонии произошло пять тяжелых ДТП, в которых один человек погиб и четверо пострадали. 

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